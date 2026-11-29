۳۰ غرفه از دستاوردهای علمی و فناورانه ۱۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور، در نمایشگاه هفته پژوهش دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برپا شده است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۱ کد خبر : ۵۹۸۰۳۲۶

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، تقی بارفروشی، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل گفت: نمایشگاه هفته پژوهش با هدف معرفی توانمندی‌های علمی و ایجاد پل ارتباطی میان دانشگاه و صنعت در این دانشگاه برپا شده است.

این نمایشگاه با حضور دکتر مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد و در آن ۱۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور، دستاوردهای نوآورانه خود را در قالب ۳۰ غرفه به نمایش گذاشته‌اند.

بارفروشی افزود: تنوع محصولات و خدمات ارائه‌شده در این نمایشگاه، نشان‌دهنده پویایی فعالیت پژوهشگران دانشگاه است.

نمایشگاه هفته پژوهش دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با حضور متخصصان، دانشجویان و فعالان حوزه صنعت، تا ۱۲ آذر پذیرای علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.