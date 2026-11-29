کاروان ورزشی دانش آموزی کشورمان با نام فرزندان میناب برای حضور در مسابقات جهانی تهران را به مقصد ریودوژانیرو ترک می‌کند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۴ کد خبر : ۵۹۸۰۳۲۵

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کاروان ورزشی دانش آموزی کشورمان با نام فرزندان میناب دوشنبه ۹ آذر برای حضور در مسابقات جهانی تهران را به مقصد ریودوژانیرو ترک می‌کند.

کاروان ورزشی ایران در ۸ رشته ورزشی در این دوره از مسابقات جهانی دانش آموزی (ژیمنازیاد) شرکت می‌کند.