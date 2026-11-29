رئیس بنیاد شهید در نشست شورای راهبری معاونت بهداشت و درمان درباره آینده نظام سلامت بنیاد، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌ها، ساختار‌ها و رویکرد‌های درمانی تأکید کرد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۷ کد خبر : ۵۹۸۰۳۲۴

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سید احمد موسوی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست شورای راهبری معاونت بهداشت و درمان، سخنان خود را در سه بخش شامل وضعیت سلامت در جهان، ایران و بنیاد شهید و امور ایثارگران مطرح کرد.

وی در ابتدای سخنان خود با تبیین جایگاه سلامت در حکمرانی جهانی، خاطرنشان کرد: مهمترین بخش ماموریت ما، توجه به حوزه درمان در بنیاد شهید است. سلامت یکی از چهار رکن اصلی وظایف حکمرانان در سراسر جهان است به همین دلیل کشور‌های مختلف، بودجه قابل توجهی به این موضوع اختصاص می‌دهند.

وی با ارائه آمار‌های مقایسه‌ای در سراسر دنیا اشاره کرد: میانگین اختصاص بودجه سلامت از جی‌دی‌پی (GDP) در دنیا ۹.۳ درصد است. در حال حاضر نقطه عطفی در بودجه سلامت بنیاد وجود دارد. امسال خوشبختانه با تخصیص ۳۱ درصد از بودجه کلان بنیاد شهید و امور ایثارگران به حوزه سلامت، بودجه این بخش به بالاترین میزان خود در ۱۰ سال گذشته رسیده است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به تغییرات ساختاری در جمعیت ایثارگران، بر لزوم بازاندیشی در برنامه‌های پنج‌ساله اشاره کرد و با ارائه آمار‌هایی در مورد جنگ، خاطرنشان کرد: با افزایش تعداد شهدای متاهل و تغییر در بافت جنسیتی و سنی ایثارگران، نیاز‌های درمانی و روان‌شناختی به شدت تغییر کرده است. طی مطالعاتی که انجام شده، از حدود ۷ هزار و ۲۰۰ شهید در دو جنگ اخیر و حوادث دی ماه، بخش عمده آنها متاهل هستند.

وی افزود: آمار نشان می‌دهد نیاز‌های جدید، ابعاد مختلف مذهبی، رفتاری، جنسیتی و درمانی را در بر می‌گیرد و بنیاد باید بتواند با پیش‌بینی نیاز‌های ۱۰ سال آینده، از جمله نیاز به خدمات سالمندی و مراقبتی، برنامه‌ریزی و بازاندیشی کند تا بتواند اصول، اهداف و سیاست‌های خود را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که اثربخش باشد.

معاون رئیس جمهور گفت: بر اساس وضعیت بنیاد شهید، نیاز به تغییر و بازتعریف وجود داشت که در این راستا ۱۴ سیاست به عنوان سیاست‌های بنیاد در مقطع کنونی ابلاغ شد و بخش درمان نیز از این سیاست‌ها استنتاج می‌شود. هدف اصلی این بود که بتوانیم در راستای نیاز‌ها و اهداف مسیر فرآیند و اثربخشی را حاکم کنیم.

موسوی از بازتعریف فرآیندها، شرح وظایف سطوح ساختاری و تغییر بنیادین در ساختار بنیاد خبر داد و گفت: ستاد صرفاً نقش سیاست‌گذاری، نظارت راهبردی، تنظیم‌گری و هماهنگی دارد. صف مدیریت یکپارچه‌سازی تمامی عرصه‌ها (درمان، اشتغال، فرهنگی و دیگر موارد) و جلوگیری از موازکاری را بر عهده دارد. حوزه پشتیبانی تجمیع واحد‌هایی است که مسئول تأمین منابع و پشتیبانی از مأموریت‌های اصلی بنیاد هستند.

معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: هدف، گذر از رویکرد‌های صرفاً خروجی‌محور به سمت رویکرد‌های اثرمحور است تا داده‌های جمع‌آوری شده به داده‌های تحلیل‌پذیر برای تصمیم‌گیری تبدیل شوند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به سیاست‌های درمانی و با تأکید بر اصل عدالت در ارائه خدمات، اعلام کرد: عدالت در بنیاد، از بالاترین سطوح تا پایین‌ترین لایه‌ها باید جاری باشد. برخورد با تبعیض در خدمات درمانی، بیمه و کمیسیون‌ها وظیفه اصلی مدیران بنیاد است.

وی همچنین بر ضرورت شفافیت تأکید کرد و رصد دقیق اشکالات در بیمارستان‌های بنیاد را خواستار شد تا این مراکز به نماد اخلاق و ارزش‌های جامعه ایثارگران تبدیل شوند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بر لزوم کنترل هزینه‌های غیرضروری تأکید کرد و گفت: وظیفه ما مدیریت هوشمندانه است. با مدیریت درست، می‌توانیم در عین کنترل هزینه‌ها، کیفیت خدمات را افزایش دهیم.

وی همچنین بر اهمیت مدیریت مورد و سیستم ارجاع دقیق برای جلوگیری از تکرار اقدامات پزشکی غیرضروری تأکید کرد.

موسوی در خصوص سلامت روان و حمایت‌های اجتماعی، بر ضرورت تقویت مراکز مشاوره و تغییر رویکرد از انتظار برای مراجعه به جست‌وجوی فعال برای شناسایی آسیب‌ها و بر لزوم رسیدگی ویژه به خانواده‌های شهدا و کودکان آسیب‌دیده در پی تحولات اخیر و جنگ تأکید کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در بازندایشی ۶ فعالیت اصلی بنیاد را برشمرد و گفت: جبران درآمدی، ارائه خدمات یکپارچه و مورد‌محور، خانواده‌محوری در خدمات، حمایت‌های روانی-‌اجتماعی، رویکردجامعه‌محور و توانمندسازی مبتنی بر تکریم باید در بازاندیشی مدنظر قرار گیرد. تکریم و کرامت را بستر همه فعالیت‌ها می‌دانیم و جوهره هر کاری و بستر خدمات ما کرامت و تکریم است. تمام فعالیت‌های ما باید اثربخش باشد و این موضوع باید در زندگی جامعه ایثارگر ما دیده شود. در کنار این موضوع شفافیت باید مورد توجه باشد و همه ما در برابر تصمیماتی که می‌گیریم باید پاسخگو باشیم.

موسوی در پایان از متخصصان و نخبگان حاضر در نشست خواست کمک کنند تا به شاخص مناسب رسیده و خاطرنشان کرد: یکی از وظایف این شورا آن است در کنار طرح بازاندیشی کمک کند کیفیت خدمات، بهره‌وری منابع، عدالت در درمان با مدیریت سیستمی بنیاد را درست رهبری کنیم. امیدوارم با هدفی مشخص این جلسات را دنبال کنید و برای ما خط‌مش مشخص کنید، زیرا باید رویکرد‌ها اصلاح شود.