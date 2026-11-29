۲۲ هکتار از اراضی ملی میاندرود مازندران رفع تصرف شد
حدود ۲۲ هکتار از اراضی ملی شهرستان میاندرود از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون رفع تصرف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، علی باقری مدیرکل منابع طبیعی مازندران ـ ساری گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون حدود ۲۲ هکتار از اراضی ملی در شهرستان میاندرود رفع تصرف و به عرصههای طبیعی بازگردانده شد.
وی با اشاره به مسئولیت این مجموعه در حفظ و حراست از مواهب طبیعی، بهویژه جنگلها و اراضی دولتی افزود: برخورد با افراد فرصتطلب و سودجو که با تجاوز به عرصههای ملی، حقوق عمومی و سرمایههای طبیعی کشور را تهدید میکنند، با جدیت در دستور کار قرار دارد.
باقری همچنین از بازپسگیری حدود ۳ هزار هکتار از عرصههای ملی در سطح استان خبر داد و گفت: این اقدامات در چارچوب اجرای احکام قضایی و تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع انجام شده است.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران ـ ساری با تأکید بر استمرار اقدامات حفاظتی و قانونی، هشدار داد: عرصههای منابع ملی متعلق به عموم مردم و نسلهای آینده است و هرگونه تعرض، تصرف یا دستاندازی به این سرمایهها با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به عزم دستگاههای اجرایی و قضایی برای مقابله با زمینخواری و تخریب منابع طبیعی افزود: اجازه داده نمیشود افراد سودجو به بهای منافع شخصی، طبیعت و حقوق عمومی را قربانی کنند.