حدود ۲۲ هکتار از اراضی ملی شهرستان میاندرود از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون رفع تصرف شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۱ کد خبر : ۵۹۸۰۳۲۳

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، علی باقری مدیرکل منابع طبیعی مازندران ـ ساری گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون حدود ۲۲ هکتار از اراضی ملی در شهرستان میاندرود رفع تصرف و به عرصه‌های طبیعی بازگردانده شد.

وی با اشاره به مسئولیت این مجموعه در حفظ و حراست از مواهب طبیعی، به‌ویژه جنگل‌ها و اراضی دولتی افزود: برخورد با افراد فرصت‌طلب و سودجو که با تجاوز به عرصه‌های ملی، حقوق عمومی و سرمایه‌های طبیعی کشور را تهدید می‌کنند، با جدیت در دستور کار قرار دارد.

باقری همچنین از بازپس‌گیری حدود ۳ هزار هکتار از عرصه‌های ملی در سطح استان خبر داد و گفت: این اقدامات در چارچوب اجرای احکام قضایی و تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع انجام شده است.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران ـ ساری با تأکید بر استمرار اقدامات حفاظتی و قانونی، هشدار داد: عرصه‌های منابع ملی متعلق به عموم مردم و نسل‌های آینده است و هرگونه تعرض، تصرف یا دست‌اندازی به این سرمایه‌ها با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به عزم دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای مقابله با زمین‌خواری و تخریب منابع طبیعی افزود: اجازه داده نمی‌شود افراد سودجو به بهای منافع شخصی، طبیعت و حقوق عمومی را قربانی کنند.