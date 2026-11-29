فرماندار بهارستان و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران این شهرستان، در آستانه سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، با حضور در روستای اورین، با خانواده شهید سرلشکر هوشنگ اسدالله‌پور دیدار و از صبر و فداکاری آنان تجلیل کردند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۴ کد خبر : ۵۹۸۰۳۲۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای گرامی‌داشت روز مادر و میلاد مبارک حضرت فاطمه زهرا (س)، عبدالحمید شرفی، فرماندار بهارستان، به همراه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان، با خانواده شهید سرلشکر هوشنگ اسدالله‌پور در روستای اورین دیدار و گفت‌وگو کردند.

شرفی در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از صبر و ایثار خانواده‌های معظم آنان تجلیل کرد و گفت: «شهدا با نثار جان خود، عزت و امنیت کشور را رقم زدند و خانواده‌های آنان نیز با حفظ این میراث، نقش ارزشمندی در ترویج فرهنگ شهادت ایفا می‌کنند.»

وی همچنین بر ضرورت تکریم مستمر خانواده‌های شهدا و رسیدگی جدی به مسائل و مطالبات آنان تأکید کرد.