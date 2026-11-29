مدیر شعب بانک مسکن لرستان از افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم در استان خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۰ کد خبر : ۵۹۸۰۳۲۱

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیر شعب بانک مسکن استان لرستان گفت:سقف تسهیلات بانک مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم در شهرهای خرم آباد و بروجرد برای هر فرد ۸۰۰ میلیون تومان و برایززوجین یک میلیاردو ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.



ولی پور بیان کرد: این تسهیلات در دیگر در شهرستان های استان انفرادی ۶۰۰ میلیون تومان و زوجین یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.



وی گفت: همچنین سقف تسهیلات جعاله و تعمیرات بخش مسکن به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.



