افزایش سقف تسهیلات مسکن در لرستان
مدیر شعب بانک مسکن لرستان از افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم در استان خبر داد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۰ کد خبر : ۵۹۸۰۳۲۱
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیر شعب بانک مسکن استان لرستان گفت:سقف تسهیلات بانک مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم در شهرهای خرم آباد و بروجرد برای هر فرد ۸۰۰ میلیون تومان و برایززوجین یک میلیاردو ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.
ولی پور بیان کرد: این تسهیلات در دیگر در شهرستان های استان انفرادی ۶۰۰ میلیون تومان و زوجین یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.
وی گفت: همچنین سقف تسهیلات جعاله و تعمیرات بخش مسکن به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
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