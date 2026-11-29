کمیته انضباطی فدراسیون والیبال رای خود درباره دادخواست داود مقبلی از باشگاه استقلال بجنورد را در راستای اجرای انضباط ملی باشگاه‌ها اعلام کرد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۹ کد خبر : ۵۹۸۰۳۲۰



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته انضباطی فدارسیون والیبال دادخواست داود مقبلی از باشگاه استقلال بجنورد را بررسی و رای خود را اعلام کرد:

رای کمیته انضباطی؛ باشگاه استقلال بجنورد

با عنایت به دادخواست خواهان داود مقبلی سرمربی تیم باشگاه ورزشی استقلال بجنورد دائر بر مطالبات از باشگاه ورزشی استقلال بجنورد، از آنجائیکه خوانده مطلبی دال بر عدم رد ادعای خواهان ارائه نکرده و فقط نسبت به استمهال پرداخت مطالبات اقدادم کرده، حکم بر ذی حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. بنابر این باشگاه محکوم به پرداخت مبلغ ذیل در حق خواهان است؛ درخصوص دادخواست داود مقبلی دائر بر مطالبه وجه به میزان ۶۴۰ میلیون تومان