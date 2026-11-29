معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از اهدای اعضای بدن جوان مشگین‌شهری با رضایت خانواده او در پی مرگ مغزی ناشی از فشار خون بالا خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۲ کد خبر : ۵۹۸۰۳۱۹

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر اسماعیل فرزانه روز یکشنبه گفت: زنده‌یاد عبدالله شاه‌علیزاده، ۳۵ ساله و اهل شهرستان مشگین‌شهر به علت خون‌ریزی مغزی ناشی از فشار خون بالا در بیمارستان مسیح دانشوری تهران بستری بود.

وی با قدردانی از این اقدام خداپسندانه به خانواده ایثارگر جوان مشگین‌شهری افزود: پس از بروز مرگ مغزی ناشی از آن، اعضای بدن او با رضایت خانواده به بیماران نیازمند اهدا شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با بیان اینکه مرگ مغزی ناشی از فشار خون بالا یکی از عوامل بروز مرگ مغزی است، به اهمیت کنترل منظم فشار خون اشاره داشت و بیان کرد: چنانچه فشار خون ۱۴ روی ۹ یا بالاتر باشد، فرد در گروه مبتلایان به فشار خون بالا قرار می‌گیرد.

دکتر فرزانه با اشاره به ضرورت کنترل منظم فشار خون، اضافه کرد: ممکن است بر اساس فعالیت‌های روزانه و میزان استرس فرد، فشار خون تغییر کند و بالاتر بودن آن از محدوده طبیعی، نشان دهنده پمپاژ سخت‌تر و شدیدتر قلب است و مطالعات نشان داده‌اند که تداوم این شرایط در گذر زمان، احتمال ابتلا به سکته مغزی را افزایش می‌دهد.