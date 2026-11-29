ویژههای خبری؛
مدیریت مصرف انرژی را نهادینه کنیم
مدیریت مصرف انرژی را نهادینه کنیم
از نهادینه کردن مدیریت مصرف انرژی تا تصویری از حفاظهای عجیب درهای چوبی شبستان مسجد جامع یزد را در ویژه های خبری ببینید.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۰ کد خبر : ۵۹۸۰۳۱۸
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مهمترین عناوین ویژههای خبری بدین شرح است:
مدیریت مصرف انرژی را نهادینه کنیم
قدردانی امام جمعه بخش مرکزی یزد از مسئولان
نه دیوان عدالت اداری به مصوبه شورای شهر یزد
یزد در جمع ثروتمندترین استانهای کشور
تصویری ببیند از حفاظهای عجیب درهای چوبی شبستان مسجد جامع یزد که تعجب کاربران فضای مجازی رو به همراه داشته
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