مانور زلزله و ایمنی با هدف افزایش آمادگی دانش‌آموزان برای مواجهه با حوادث طبیعی، در دبیرستان پسرانه رضوان بخش دشت‌سر آمل برگزار شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۸ کد خبر : ۵۹۸۰۳۱۷

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حسین منفرد، مدیر دبیرستان پسرانه رضوان گفت: میزان خسارات ناشی از زلزله، علاوه بر استحکام سازه‌ها، به آگاهی و نحوه عملکرد افراد پیش، هنگام و پس از وقوع این حادثه نیز بستگی دارد.

وی با اشاره به اهمیت آموزش و تمرین عملی برای مواجهه با زلزله افزود: مانور زلزله و ایمنی با حضور فرماندار ویژه آمل، بخشداران دو بخش و جمعی از مسئولان شهری و بخش، در دبیرستان پسرانه رضوان بخش دشت‌سر برگزار شد.

منفرد گفت: در این مانور، دانش‌آموزان با اقدامات ضروری هنگام وقوع زلزله، شیوه صحیح پناه‌گیری، حفظ خونسردی و تخلیه ایمن ساختمان آشنا شدند و آموخته‌های خود را به‌صورت عملی تمرین کردند.

وی کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله، ارتقای فرهنگ ایمنی، افزایش آگاهی دانش‌آموزان درباره پدیده‌های طبیعی و تقویت آمادگی برای واکنش سریع و صحیح در شرایط بحرانی را از اهداف این مانور برشمرد.

مدیر دبیرستان پسرانه رضوان، ماندگاری آموزش‌ها، افزایش سرعت عمل و تبدیل آموخته‌های نظری به مهارت‌های کاربردی را از دیگر دستاوردهای این تمرین دانست و بر تداوم آموزش و تمرین برای افزایش آمادگی نسل آینده تأکید کرد.