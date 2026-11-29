تمرین آمادگی دانشآموزان آملی برای مقابله با زلزله
مانور زلزله و ایمنی با هدف افزایش آمادگی دانشآموزان برای مواجهه با حوادث طبیعی، در دبیرستان پسرانه رضوان بخش دشتسر آمل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حسین منفرد، مدیر دبیرستان پسرانه رضوان گفت: میزان خسارات ناشی از زلزله، علاوه بر استحکام سازهها، به آگاهی و نحوه عملکرد افراد پیش، هنگام و پس از وقوع این حادثه نیز بستگی دارد.
وی با اشاره به اهمیت آموزش و تمرین عملی برای مواجهه با زلزله افزود: مانور زلزله و ایمنی با حضور فرماندار ویژه آمل، بخشداران دو بخش و جمعی از مسئولان شهری و بخش، در دبیرستان پسرانه رضوان بخش دشتسر برگزار شد.
منفرد گفت: در این مانور، دانشآموزان با اقدامات ضروری هنگام وقوع زلزله، شیوه صحیح پناهگیری، حفظ خونسردی و تخلیه ایمن ساختمان آشنا شدند و آموختههای خود را بهصورت عملی تمرین کردند.
وی کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله، ارتقای فرهنگ ایمنی، افزایش آگاهی دانشآموزان درباره پدیدههای طبیعی و تقویت آمادگی برای واکنش سریع و صحیح در شرایط بحرانی را از اهداف این مانور برشمرد.
مدیر دبیرستان پسرانه رضوان، ماندگاری آموزشها، افزایش سرعت عمل و تبدیل آموختههای نظری به مهارتهای کاربردی را از دیگر دستاوردهای این تمرین دانست و بر تداوم آموزش و تمرین برای افزایش آمادگی نسل آینده تأکید کرد.