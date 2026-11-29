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تهران چهارشنبه تعطیل و مدارس و دانشگاهها مجازی شد
پایتخت در روز چهارشنبه، ۱۱ آذرماه تعطیل و مدارس و دانشگاهها به صورت مجازی برگزار میشود.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۹ کد خبر : ۵۹۸۰۳۱۶
خبرگزاری صداو سیما، با توجه به برگزاری اجلاس سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو)، فعالیت کلیه دستگاههای اجرایی، ادارات، بانکها و نهادهای عمومی شهر تهران در روز چهارشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۵ تعطیل و مدارس و دانشگاهها به صورت مجازی برگزار میشود.
فعالیت مراکز خدماتی، درمانی، امدادی، نظامی و انتظامی طبق روال برقرار خواهد بود.
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