پایتخت در روز چهارشنبه، ۱۱ آذرماه تعطیل و مدارس و دانشگاه‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۹ کد خبر : ۵۹۸۰۳۱۶

خبرگزاری صداو سیما، با توجه به برگزاری اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، فعالیت کلیه دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها و نهاد‌های عمومی شهر تهران در روز چهارشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۵ تعطیل و مدارس و دانشگاه‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شود.

فعالیت مراکز خدماتی، درمانی، امدادی، نظامی و انتظامی طبق روال برقرار خواهد بود.