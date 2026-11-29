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پرتاب ۴ ماهواره بوسیله موشک لانگ مارچ ۶ چین
چین ۴ ماهواره بوسیله موشک لانگ مارچ ۶ چین به فضا پرتاب کرد، که پرتاب ۶۸۳ مأموریت پروازی خانواده موشکهای لانگ مارچ محسوب میشود.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۶ کد خبر : ۵۹۸۰۳۱۵
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از بخش تصویری خبرگزاری رویترز، چین روز یکشنبه چهار ماهواره جدید را از مرکز پرتاب ماهواره تاییوان در استان شانشی، در شمال این کشور، به فضا پرتاب کرد.
این ماهوارهها که شامل دو ماهواره برای راستیآزمایی فناوریهای ابریِ مبتنی بر فضا و همچنین ماهوارههای AIRSAT ۱۲ و AIRSAT ۱۳ بودند در ساعت ۱۱:۵۳ صبح به وقت پکن توسط موشک ماهواره بر لانگ مارچ-۶C پرتاب شدند و در مدارهای تعیینشده خود قرار گرفتند.
این مأموریت پرتاب با موفقیت کامل به انجام رسید. این پرتاب، ششصد و هشتاد و سومین مأموریت پروازی خانواده موشکهای لانگ مارچ محسوب میشود.
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