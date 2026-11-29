حضور شهروندان در میادین شهر

اجتماعات مردمی در شهر کرمان طی روزهای اخیر با حضور اقشار مختلف شهروندان شبها در میدانهای کوثر و آزادی در میادین این شهردر حال برگزاری است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۰ کد خبر : ۵۹۸۰۳۱۳

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،میدان آزادی و میدان کوثر از جمله محل‌های برگزاری این اجتماعات هستند. همچنین گزارش‌ها از ادامه اجتماعات شبانه مردم در شهرستانهای استان ادامه دارد.

این گردهمایی‌ها با حضور گروه‌های مختلف مردم و در مناسبت‌ها و موضوعات گوناگون برگزار می‌شود.