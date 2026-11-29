حضور شهروندان در میادین شهر
تداوم اجتماعات مردمی در کرمان
اجتماعات مردمی در شهر کرمان طی روزهای اخیر با حضور اقشار مختلف شهروندان شبها در میدانهای کوثر و آزادی در میادین این شهردر حال برگزاری است.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۰ کد خبر : ۵۹۸۰۳۱۳
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،میدان آزادی و میدان کوثر از جمله محلهای برگزاری این اجتماعات هستند. همچنین گزارشها از ادامه اجتماعات شبانه مردم در شهرستانهای استان ادامه دارد.
این گردهماییها با حضور گروههای مختلف مردم و در مناسبتها و موضوعات گوناگون برگزار میشود.
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدید ها پر بحث ترین ها
کشت چای ترش در شهرستان نَرماشیر کرمان کرمانیان؛ قدران مردانگی و ایستادگی رزمندگان و دریادلان در برابر دشمن متجاوز درخشش نمایش «ناو دنا» در جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت تأکید بر پیوند دانش و حکمرانی در همایش بینالمللی حکمرانی فرهنگ و هویت اسلامی ایرانی مدارس ابتدایی بافت در پی شیوع آنفلوآنزا غیرحضوری شد رویش باورها در کویر پیشبینی بارش و وزش تندبادهای لحظه ای در استان کرمان از اواخر روز سهشنبه شیوهنامه غیرحضوری شدن آموزش در مدارس استان کرمان مانور سراسری زلزله در مدارس استان کرمان سهشنبههای بدون خودرو از این هفته تاکید رئیس کل دادگستری بر اولویت شناسایی و توقیف اموال متهمان پروندههای کثیرالشاکی زمستان سرد؛ چگونه از بحران گاز عبور کنیم؟ کرمان الگوی موفق توسعه انرژی خورشیدی در کشور؛ هدفگذاری ۲ هزار مگاواتی برگزاری اردوی جهادی پزشکی و دندانپزشکی در گلزار بردسیر جشن ولادت حضرت زهرا (س) با حضور ذاکران و شاعران آیینی
پویش ۱۸ درجه برای مدیریت مصرف انرژی احتمال تعطیلی ۴۰ روزه مراکز عمومی کرمان روایت برخاستن یک شهر در قامت یک بانوی قهرمان کرمان به استقبال اجلاسیه نماز میرود عزم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان برتکمیل پروژه های طرح نهضت ملی مسکن کرمان میزبان جشنواره کُلمپه مرگ راننده ۲۹ ساله زیر چرخ خودروی سنگین در بافت از غربت مدینه تا اشکهای کرمان برای ۱۷ شهید گمنام نشت بیش از ۱۰۰۰ لیتر بنزین در خیابان امام (ره) شهرراین هشدار پلیس راهور در خصوص تبعات انباشت جرائم رانندگی اجرای طرح ملی جینف در شرفآباد کرمان مهروموم انبار ۱۷۰ تُنی برنج در کرمان آغاز ساخت کارخانه سیلیکون متال در جنوب کرمان واژگونی خودروی حامل سوخت قاچاق در عنبرآباد کرمان؛ ۲ نفر جان باختند اجرای طرح ملی نان کامل در ۹ نانوایی شهرستان کهنوج کرمان