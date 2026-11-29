نخستین همایش تجلیل از چهره‌های ماندگار فرهنگ، هنر و رسانه آمل با معرفی و قدردانی از ۲۰ هنرمند و فعال این حوزه، نهم آذر برگزار می‌شود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۴ کد خبر : ۵۹۸۰۳۱۱

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مجید راعی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل گفت: نخستین همایش چهره‌های ماندگار فرهنگ، هنر و رسانه این شهرستان، ساعت ۱۸ روز نهم آذر در سالن همایش‌های اریکه آریایی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی و هنری آمل افزود: این شهرستان در رشته‌های مختلف فرهنگی، هنری و رسانه‌ای از هنرمندان و پیشکسوتانی برخوردار است که سال‌ها برای اعتلای فرهنگ و هنر منطقه فعالیت کرده‌اند و معرفی و پاسداشت تلاش‌های آنان از اهداف این همایش است.

راعی گفت: در نخستین دوره این رویداد از ۲۰ نفر در حوزه‌های ادبیات و نویسندگی، موسیقی بومی و فولکلور، تاریخ و پژوهش، هنرهای تجسمی، خوشنویسی، نمایش، فیلم‌سازی، شبیه‌خوانی و رسانه تجلیل می‌شود.

وی، علی‌اصغر محجوریان‌نماری در حوزه نویسندگی و اشعار بومی، حسین حیدرزاده در ادبیات داستانی، علی هاشمی چلاوی در زمینه آیین‌های بومی و تألیف کتاب آهومونا، اسماعیل پرقوه در موسیقی، نصرالله هومند در تاریخ و پژوهش، کیومرث هادی‌پور در هنرهای تجسمی و نورالله علیزاده در خوانندگی و موسیقی بومی را از چهره‌های منتخب این دوره معرفی کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل افزود: احمد ابازری، حسین علمباز، رحمان هدایتی، نادر مقدس، نعمت قربانی، فضل‌الله دهقان، ولی‌الله پارسایی‌نیاکی، خسرو علیزاده و محمدرضا خسروی آملی نیز در حوزه‌های موسیقی، شبیه‌خوانی، فیلم‌سازی، رسانه و خوشنویسی تجلیل می‌شوند.

راعی ادامه داد: علیرضا عزیزکمالی در حوزه فعالیت‌های رسانه‌ای، سپیده پهلوان‌زاده در نمایش، مجید ایزدخواه در کانون‌های آگهی و تبلیغاتی و کارآفرینی فرهنگی و هنری و علی‌اصغر رستمی در خوانندگی موسیقی بومی نیز از دیگر چهره‌های منتخب هستند.

وی با اشاره به سوابق برخی برگزیدگان در سطح ملی و برون‌مرزی ابراز امیدواری کرد این همایش به رویدادی مستمر در آمل تبدیل شود و در دوره‌های آینده، هنرمندان و فعالان رشته‌های دیگر نیز شناسایی و معرفی شوند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل تأکید کرد: پاسداشت پیشکسوتان و چهره‌های اثرگذار فرهنگی و هنری، علاوه بر ارج نهادن به سال‌ها تلاش و تجربه آنان، زمینه معرفی سرمایه‌های فرهنگی شهرستان به نسل جوان و تقویت هویت فرهنگی آمل را فراهم می‌کند.