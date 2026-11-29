پلیس آگاهی ملارد در عملیاتی ویژه، ۵۸۵ تن گندم و سبوس احتکار شده به ارزش ۱۸۷۲ میلیارد ریال را در یک انبار در محدوده صفادشت کشف و یک متهم را دستگیر کرد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۳ کد خبر : ۵۹۸۰۳۱۰

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسین زلفخانی با اعلام جزئیات خبر کشف گندم و سبوس احتکار شده گفت: در پی وصول خبری مبنی بر فعالیت یک انبار بزرگ در خصوص احتکار گندم و سبوس در اطراف شهرستان ملارد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

جانشین انتظامی غرب استان تهران افزود : ماموران پلیس آگاهی شهرستان ملارد با انجام اقدامات فنی موفق به شناسایی انباری در صفادشت ملارد شده و با هماهنگی قضایی به همراه نماینده اداره صمت به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از محل، مقدار ۵۸۵ تن گندم و سبوس خارج از شبکه توزیع و احتکاری را کشف کردند.

زلفخانی تصریح کرد: کارشناسان ارزش کالا‌های احتکاری مکشوفه را یک هزار و ۸۷۲ میلیارد ریال برآورد کردند و در این خصوص یک نفر دستگیر، انبار برابر دستور قضایی پلمب و متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.