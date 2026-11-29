معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از افزایش نرخ مثبت شدن آزمایش آنفلوانزا در نمونه‌های بیماران دارای علائم تنفسی از ۱۰ به ۲۱ درصد خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۱ کد خبر : ۵۹۸۰۳۰۹

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دکتر سیده محدثه حسینی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: در هفته ۳۶ پایش عفونت‌های تنفسی، آزمایش آنفلوانزای ۲۱ درصد از بیمارانی که با علائم تنفسی مراجعه و از آنان نمونه‌گیری شد، مثبت بود؛ این میزان در هفته گذشته ۱۰ درصد گزارش شده بود.

وی افزود: شاخص مثبت شدن آزمایش‌های کووید-۱۹ نیز در همین دوره به ۰٫۲ درصد کاهش یافت و همچنان پایین‌تر از آستانه هشدار قرار دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تأکید بر نقش تهویه در کاهش انتقال عفونت‌های تنفسی در مدارس، بر برقراری جریان هوای تازه در کلاس‌های درس و باز گذاشتن پنجره‌ها در صورت امکان تأکید کرد.

حسینی از خانواده‌ها خواست دانش‌آموزانی را که دچار سرفه، آبریزش بینی، تب یا بدن‌درد هستند، تا بهبود علائم به مدرسه نفرستند. وی همچنین پرهیز از حضور در محل کار و تجمعات هنگام بیماری و استفاده از ماسک در محیط‌های بسته و شلوغ را ضروری دانست.

وی سالمندان، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و بیماران خاص، به‌ویژه افرادی را که به دلیل بیماری یا درمان با ضعف سیستم ایمنی مواجه‌اند، در معرض خطر بیشتر عوارض آنفلوانزا معرفی کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به امکان انتقال ویروس از حدود یک روز پیش از بروز علائم و افزایش احتمال سرایت در سه روز نخست بیماری، از شهروندان خواست در صورت بروز سرفه یا گلودرد تازه، حتی بدون تب، دیدار با افراد پرخطر را تا بهبود علائم به تعویق بیندازند.