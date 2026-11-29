مسئول گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان:

رعایت بهداشت فردی در مدارس، استراحت دانش‌آموزان و افراد بیمار در منزل و واکسیناسیون گروه‌های پرخطر از مهم‌ترین راهکار‌های کنترل و مهار بیماری‌های ویروسی است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۲ کد خبر : ۵۹۸۰۳۰۸

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسئول گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به فرارسیدن فصل سرما و افزایش گردش ویروس‌های تنفسی بر رعایت نکات بهداشتی در محیط‌های آموزشی و خانوادگی تاکید کردو گفت: در فصل سرما، افزایش موارد بیماری‌های تنفسی موضوع غیرمنتظره‌ای نیست، اما رعایت اصول بهداشتی در محیط‌های آموزشی می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از گسترش بیماری‌ها داشته باشد

رضا فدایی در خصوص واکسیناسیون آنفلوآنزا نیز افزود: برای واکسیناسیون هنوز دیر نشده است و در صورت تأمین واکسن می‌توان با واکسیناسیون گروه‌های هدف در کنترل و مهار اپیدمی نقش مؤثری داشت.

مسوول گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان ادامه داد: واکسن آنفلوآنزا به میزانی که در اختیار حوزه بهداشت قرار داشت در اختیار گروه‌های پرخطر قرار گرفته و این گروه‌ها شامل مادران باردار و افراد دارای نقص ایمنی هستند.

فدایی گفت: تأمین واکسن همچنان یکی از موضوعات مهم در این زمینه است و هر میزان واکسن در اختیار شبکه بهداشت قرار گیرد بر اساس اولویت به گروه‌های پرخطر اختصاص داده می‌شود.

وی ادامه داد: آنفلوآنزا درمان دارویی اختصاصی دارد و برخی بیماری‌های ویروسی دیگر نیز از درمان‌های دارویی خاص برخوردارند؛ بنابراین این تصور که «بیماری‌های ویروسی اصلاً دارو ندارند» درست نیست.

مسوول گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: بسیاری از بیماری‌های ویروسی خودمحدودشونده هستند و در بسیاری از موارد، بیمار با استراحت و مراقبت‌های لازم بهبود پیدا می‌کند.

فدایی ادامه داد: نکته مهم این است که نوع بیماری و وضعیت بیمار باید مورد توجه قرار گیرد و نمی‌توان برای همه بیماری‌های ویروسی یک نسخه واحد تجویز کرد.

وی با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره بیماری‌های ویروسی گفت: شاید در گذشته این موضوع به اندازه کافی شفاف بیان نشده باشد، اما واقعیت این است که برخی بیماری‌های ویروسی درمان دارویی دارند و برخی دیگر بیشتر با مراقبت و استراحت بهبود می‌یابند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز با اشاره به آخرین گزارش مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: حدود ۲ درصد از نمونه‌های تنفسی بررسی‌شده از نظر آنفلوآنزا مثبت بوده است در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته حدود یک درصد گزارش شده بود.

پژمان عقدک ادامه داد: حدود یک‌سوم مبتلایان را کودکان تشکیل می‌دهند و با توجه به آغاز فصل پاییز و زمستان و افزایش شیوع بیماری‌های تنفسی، توجه به علائم بیماری و پیشگیری از انتقال آن، به‌ویژه در میان کودکان، اهمیت زیادی دارد.

وی آنفلوآنزا را یک عفونت ویروسی حاد دستگاه تنفسی دانست و گفت: این بیماری به‌طور معمول با شروع ناگهانی علائمی مانند تب، سرفه، گلودرد، سردرد، بدن‌درد، درد عضلانی، ضعف و بی‌حالی همراه است و در برخی افراد نیز آبریزش بینی مشاهده می‌شود.

عقدک با اشاره به تفاوت علائم آنفلوآنزا با سرماخوردگی و دیگر عفونت‌های تنفسی افزود: در آنفلوآنزا علائم به‌صورت ناگهانی بروز می‌کنند و تب، سردرد و بدن‌درد شدت بیشتری دارند؛ همچنین بی‌حالی ممکن است قابل توجه و طولانی‌تر باشد و سرفه خشک نیز گاهی تا ۲ هفته یا بیشتر ادامه پیدا کند.

وی افزود: احتمال بروز عوارض و بیماری شدید در آنفلوآنزا، به‌ویژه در سالمندان، کودکان خردسال و افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای مانند بیماری‌های قلبی، ریوی و دیابت، بیشتر از بسیاری از سرماخوردگی‌های ویروسی است.

پژمان عقدک پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه و عطسه، خودداری از لمس چشم، بینی و دهان با دست‌های آلوده و ماندن در خانه هنگام بروز علائم بیماری را از دیگر توصیه‌های بهداشتی عنوان کرد و گفت: افراد مبتلا باید تماس خود را با دیگران، به‌ویژه سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، کاهش دهند.