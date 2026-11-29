مانور سراسری «از پایش تا مهار آمادگی در برابر مگس میوه مدیترانه‌ای» با هدف صیانت از باغات و تامین امنیت غذایی پایدار، در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۹ کد خبر : ۵۹۸۰۳۰۷

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای قزوین، مانور سراسری «از پایش تا مهار آمادگی در برابر مگس میوه مدیترانه‌ای» با محوریت صیانت از ظرفیت‌های باغی کشور و تحقق امنیت پایدار غذایی، در سالن باغستان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان در حاشیه این مانور با اشاره به وضعیت شیوع این آفت گفت: اگرچه خطر گسترش مگس میوه مدیترانه‌ای در قزوین کمتر از مناطق شمالی کشور است و این معضل عمدتاً باغات مرکبات شمال را درگیر می‌کند، اما این موضوع به‌هیچ‌وجه به معنای نادیده گرفتن تهدید و کاهش حساسیت‌ها نیست و پایش مستمر باغات استان ضروری است.

خوش‌اخلاق با بیان اینکه مدیریت آفات بدون مشارکت فعال تولیدکنندگان امکان‌پذیر نیست، بر ضرورت همراهی و تعامل دوجانبه باغداران با کارشناسان و مسئولان جهاد کشاورزی تاکید کرد و افزود: اقدامات پیشگیرانه، ردیابی دقیق و کنترل به‌موقع بیماری‌ها و آفات در سطح باغات، نقشی اساسی در جلوگیری از ورود خسارت به محصولات و حفظ سلامت تولیدات کشاورزی ایفا می‌کند.