مانور سراسری پایش و کنترل مگس میوه مدیترانه‌ای با هدف کاهش جمعیت زمستان‌گذران این آفت و پیشگیری از خسارت به محصولات باغی، با حضور کارشناسان و باغداران در شهرستان مهریز برگزار شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۹ کد خبر : ۵۹۸۰۳۰۶



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، در حاشیه برگزاری این مانور گفت: این برنامه همزمان با سراسر کشور در همه شهرستان‌های استان یزد در حال اجرا است و در شهرستان مهریز نیز با حضور کارشناسان و بهره‌برداران در باغات هدف برگزار شد.

جوادپور با اشاره به خسارت‌های سنگین مگس میوه مدیترانه‌ای به محصولات کشاورزی افزود: این آفت یکی از آفات خطرناک در بخش باغبانی است که در کشور‌های مختلف جهان خسارت‌های اقتصادی قابل توجهی به بار آورده و بسیاری از محصولات میوه تازه در معرض آسیب آن قرار دارند.

وی با بیان اینکه مگس میوه مدیترانه‌ای از سال ۱۳۵۴ در استان یزد مشاهده شده است، اظهار داشت: در حدود یک دهه اخیر، مقابله با این آفت به یکی از چالش‌های مهم باغداران استان تبدیل شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کنترل این آفت در سال جاری گفت: تأمین مواد و تجهیزات مورد نیاز، ارائه توصیه‌های فنی، راهنمایی باغداران و برگزاری کارگاه‌های آموزشی از جمله اقداماتی بوده که با همکاری مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها انجام شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه با اقدامات صورت‌گرفته و همکاری باغداران، امسال میزان گلایه‌مندی مردم از خسارت این آفت در باغ‌های انار و سایر محصولات باغی کاهش یافته است.

جوادپور هدف اصلی اجرای مانور در پایان فصل برداشت را کاهش حداکثری جمعیت زمستان‌گذران آفت عنوان کرد و افزود: در این عملیات، روش‌هایی از جمله تله‌گذاری و شکار انبوه، سم‌پاشی در نقاط مورد نیاز، استفاده از اسپری‌های کنترل آفت و جمع‌آوری و معدوم‌سازی میوه‌های آلوده اجرا می‌شود.

وی تأکید کرد: مشارکت باغداران در اجرای توصیه‌های کارشناسی و استمرار اقدامات کنترلی، نقش مهمی در کاهش جمعیت این آفت و جلوگیری از خسارت به باغات در سال آینده دارد و در نهایت به حفظ تولید محصولات کشاورزی و پایداری امنیت غذایی کمک می‌کند.