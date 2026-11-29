جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با تأکید بر آمادگی عملیاتی و توان دفاعی نیرو‌های مسلح، گفت: فرزندان ملت در نداجا با اقتدار از منافع ملی ایران دفاع می‌کنند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۵ کد خبر : ۵۹۸۰۳۰۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار «فرامرز بمانی» در اجتماع مردمی در میدان انقلاب تهران اظهار داشت: نیروی دریایی ارتش در ۶۷ روز نخست جنگ تحمیلی هشت ساله با اجرای عملیات‌های موفق، توان دریایی رژیم بعثی عراق را از صحنه دریا حذف کرد.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به نقش‌آفرینی نیروی دریایی ارتش در عملیات مروارید، افزود: در این عملیات، سکو‌های نفتی البکر و الامیه که از مراکز مهم صادرات نفت و پشتیبانی جنگ عراق بودند، با همکاری نیروی هوایی ارتش منهدم شدند و ناوچه قهرمان پیکان به فرماندهی شهید «محمدابراهیم همتی» و با همراهی تکاوران دریایی، ضربات سنگینی به توان دریایی دشمن وارد کرد.

دریادار بمانی با اشاره به مأموریت این نیرو در دوران دفاع مقدس برای تأمین امنیت خطوط مواصلاتی کشور تصریح کرد: در طول جنگ تحمیلی هشت ساله، بیش از ۱۰ هزار فروند کشتی تجاری و نفتکش توسط نیروی دریایی ارتش اسکورت شد تا روند صادرات و واردات کشور با وجود تهدیدات دشمن استمرار داشته باشد.

وی با بیان اینکه خودکفایی و دستیابی به توان ساخت تجهیزات دفاعی از دستاورد‌های مهم نیروی دریایی ارتش پس از پیروزی انقلاب اسلامی است، گفت: با تلاش متخصصان داخلی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، امروز در حوزه ساخت ناوشکن، زیردریایی، پهپاد و سامانه‌های جنگ الکترونیک به توانمندی‌های قابل توجهی دست یافته‌ایم.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به مأموریت‌های بین‌المللی نیروی دریایی ارتش خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۱۰۴ ناوگروه این نیرو برای مقابله با پدیده دزدی دریایی و حفاظت از خطوط مواصلاتی و منافع اقتصادی کشور به مناطق گوناگون جهان و آب‌های آزاد اعزام شده‌اند که ناوگروه ۸۶ با پیمایش دور دنیا در مدت هشت ماه، یکی از برجسته‌ترین این مأموریت‌ها به حساب می‌آید.

وی با بیان اینکه نیروی دریایی ارتش برای مقابله با هرگونه تهدید آمادگی دارد، افزود: امروز با بهره‌گیری از سامانه‌ها و تسلیحات جدید، توان دفاعی نیرو‌های مسلح نسبت به گذشته افزایش یافته و راهبرد ما حفظ آمادگی مستمر و تقویت توان رزمی برای مقابله با هرگونه اقدام احتمالی دشمن است.

دریادار بمانی با اطمینان به مردم درباره آمادگی نیروی دریایی ارتش گفت: همرزمان ما در سواحل جنوبی، جزایر و مناطق مأموریتی با آمادگی کامل حضور دارند و تا آخرین قطره خون برای پاسداری از دین، استقلال و تمامیت ارضی کشور ایستادگی خواهند کرد.