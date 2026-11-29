اداره کل هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد که از دهم تا دوازدهم آذر، سامانه بارشی در استان اصفهان تشدید می‌شود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۴ کد خبر : ۵۹۸۰۳۰۴

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بر اساس این هشدار، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید، بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر، کولاک در گردنه‌ها و پدیده مه از مهم‌ترین مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

بنا بر هشدار هواشناسی اصفهان، این وضعیت جوی روز سه‌شنبه بخش‌هایی از استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و روز چهارشنبه در مناطقی مانند دهاقان، بوئین میان‌دشت، چادگان، خوانسار، فریدن (داران)، سمیرم، عسگران، فریدون‌شهر، گلپایگان، شاهین‌شهر و میمه محسوس‌تر است.

روز پنج‌شنبه نیز دهاقان، لنجان، سمیرم، شهرضا، فلاورجان، کبوترآباد، مبارکه، نایین، نیک‌آباد، اصفهان، ازن‌سنجی، هرند، ورزنه و ارتفاعات شرقی استان درگیر این شرایط می‌شوند.

هواشناسی اعلام کرده است، که اثرات این سامانه می‌تواند شامل اختلال در تردد شهری و بین‌شهری، لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودرو‌ها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی به دلیل بارش برف و یخ‌زدگی باشد.

همچنین احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی وجود دارد، تنش سرمایی نیز ممکن است بخش کشاورزی، باغداری و دامداری را تحت تأثیر قرار دهد و احتمال اختلال در تأمین و انتقال انرژی به‌ویژه در مناطق روستایی و مرتفع نیز مطرح شده است.

هواشناسی استان به شهروندان توصیه کرده از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و در صورت ناگزیر بودن از رانندگی، با سرعت مطمئن حرکت کرده و فاصله طولی را رعایت کنند.

خودرو‌ها به‌خصوص در نواحی کوهستانی باید به وسایل زمستانی و سوخت کافی مجهز باشند، همچنین از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری شود و فعالیت‌های کوهنوردی به تعویق بیفتد، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی مانند طبیعت‌گردی نیز ضروری است، دستگاه‌های اجرایی، امدادی، راهداری و شهرداری‌ها نیز باید برای رفع احتمالی آب‌گرفتگی معابر و رعایت نکات ایمنی آمادگی لازم را داشته باشند.

اصفهان- اداره کل هواشناسی استان اصفهان نسبت به فعالیت سامانه بارشی هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

هشدار سطح نارنجی هواشناسی زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و موجب خسارت‌های احتمالی شود، هشدار نارنجی رنگ جهت آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود.