مدیر کل آموزش و پرورش استان مطرح کرد:

نحوه تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس استان کرمان و شاخص‌های مؤثر در این تصمیم، از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه خانواده‌ها و دانش‌آموزان قرار دارد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۵ کد خبر : ۵۹۸۰۳۰۲

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،آقای فرحبخش، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، در این باره گفت: تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس بر اساس شرایط و شاخص‌های مربوط و با هماهنگی دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود.وی افزود در صورتی که بیماری به حدی از شاخص ها برسد و علوم پزشکی هم به ما اعلام کند ما قطعا این کار را انجام خواهیم داد.



