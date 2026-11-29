مدیر کل آموزش و پرورش استان مطرح کرد:
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،آقای فرحبخش، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، در این باره گفت: تصمیمگیری درباره تعطیلی مدارس بر اساس شرایط و شاخصهای مربوط و با هماهنگی دستگاههای مسئول انجام میشود.وی افزود در صورتی که بیماری به حدی از شاخص ها برسد و علوم پزشکی هم به ما اعلام کند ما قطعا این کار را انجام خواهیم داد.
تعطیلی مدارس بر اساس شرایط و شاخصهاست
نحوه تصمیمگیری درباره تعطیلی مدارس استان کرمان و شاخصهای مؤثر در این تصمیم، از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه خانوادهها و دانشآموزان قرار دارد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۵ کد خبر : ۵۹۸۰۳۰۲
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،آقای فرحبخش، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، در این باره گفت: تصمیمگیری درباره تعطیلی مدارس بر اساس شرایط و شاخصهای مربوط و با هماهنگی دستگاههای مسئول انجام میشود.وی افزود در صورتی که بیماری به حدی از شاخص ها برسد و علوم پزشکی هم به ما اعلام کند ما قطعا این کار را انجام خواهیم داد.
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