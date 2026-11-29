بانک یونایتد فیدلیتی مستقر در ایالت ایندیانا، توقیف و تعطیل شد، این اتفاق، بزرگ‌ترین ورشکستگی یک بانک در آمریکا طی بیش از دو سال گذشته به شمار می‌رود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۴ کد خبر : ۵۹۸۰۳۰۱

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از تارنمای اینترنتی ان پی آر، نهاد‌های ناظر فدرال آمریکا پس از آنکه دریافتند بانک یونایتد فیدلیتی مستقر در ایالت ایندیانا دیگر قادر به ادامه فعالیت نیست، این بانک را توقیف و تعطیل کردند. این اتفاق، بزرگ‌ترین ورشکستگی یک بانک در آمریکا طی بیش از دو سال گذشته به شمار می‌رود.

شرکت بیمه سپرده فدرال آمریکا اعلام کرد: بانک فرست سیتیزنز تقریبا تمام دارایی‌های حدود ۶ میلیارد دلاری یونایتد فیدلیتی را تصاحب خواهد کرد. دفتر حسابرس ارزی، بازوی مستقل وزارت خزانه‌داری، پس از آنکه دریافت که این بانک احتمالا قادر به پرداخت تعهدات خود یا برآورده کردن خواسته‌های سپرده‌گذاران خود در روال عادی تجارت نیست، FDIC را به عنوان دریافت‌کننده وجوه این بانک منصوب کرده است.

سازمان بیمه سپرده فدرال FDIC جمعه به مشتریان یونایتد فیدلیتی بانک United Fidelity Bank توصیه کرد همچنان از شعب این بانک استفاده کنند تا زمانی که فرست سیتیزنز First Citizens به آنها اطلاع دهد تغییرات سیستمی به پایان رسیده است. به گفته FDIC، فروپاشی این بانک، هفتمین مورد از ورشکستگی بانک‌ها در امریکا در سال جاری محسوب می‌شود. این همچنین بزرگترین ورشکستگی بانکی از سال ۲۰۲۴ به شمار می‌رود.

در ماه آوریل همان سال، ریپابلیک فرست بانک Republic First Bank به دستور اداره بانکداری و اوراق بهادار پنسیلوانیا، به دلیل قرار داشتن در وضعیت ناامن و نامطمئن، تعطیل شد. طبق اعلام FDIC، آن بانک در آن زمان ۶ میلیارد دلار دارایی و ۴ میلیارد دلار سپرده داشت. بر اساس گزارش FDIC، یونایتد فیدلیتی بانک تا تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶(۸ مهر ۱۴۰۵)، دارای ۵.۹ میلیارد دلار دارایی کل و ۵.۴ میلیارد دلار مجموع سپرده‌ها بوده است.

این ورشکستگی هزینه‌ای معادل ۱.۸۳ میلیارد دلار برآورد اولیه برای صندوق بیمه سپرده به همراه خواهد داشت؛ صندوقی که در زمان تعطیلی بانک‌ها، از سپرده‌ها محافظت می‌کند. این بانک در پیامی روی وب‌سایت خود اعلام کرد تمام سپرده‌ها به شرکت فرست سیتیزنز بانک‌اند تراست که با نام فرست سیتیزنز بانک شناخته می‌شود منتقل شده است. این موسسه ۲۰ شعبه در چهار ایالت آمریکا و دو شعبه در جزایر ویرجین را تصاحب خواهد کرد.

فرانک بی. هولدینگ جونیور، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل فرست سیتیزنز بانک جمعه اظهار داشت این معامله از نظر مالی و راهبردی بسیار جذاب بوده است. هولدینگ جونیور همچنین افزود: ما مشتاقانه منتظر استقبال از مشتریان جدیدمان، جلب اعتماد آنها و آماده‌سازی شرکت‌مان برای تداوم موفقیت هستیم. بانک فرست سیتیزنز که در شهر رالی در ایالت کارولینای شمالی مستقر است، پیش‌تر سیلیکون ولی بانک Silicon Valley Bank را خریداری کرده بود؛ بانکی که بر صنعت فناوری تمرکز داشت و در سال ۲۰۲۳، به یکی از بزرگ‌ترین بانک‌هایی تبدیل شد که از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ در امریکا دچار ورشکستگی شده‌اند. جیم بنکس، سناتور ایالت ایندیانا و عضو جمهوری‌خواه کمیته امور بانکی سنا، شنبه در پستی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که دوشنبه گزارشی درباره ورشکستگی بانک یونایتد فیدلیتی دریافت خواهد کرد.