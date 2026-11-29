تقویم در روز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، به نام بانویی ورق می‌خورد که الگوی ایمان و انسانیت است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۸ کد خبر : ۵۹۸۰۳۰۰

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، بیستم جمادی‌الثانی، تقویم ایران اسلامی به نام بانویی ورق می‌خورد که خداوند متعال او را کوثر نامید؛ حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها).

سالروز میلاد این بانوی بزرگ، در تقویم رسمی کشور به نام «روز زن» و «روز مادر» نام‌گذاری شده است تا فرصتی باشد برای پاسداشت مقام والای بانوان و مادرانی که ستون استوار کانون خانواده هستند.

در فرهنگ غنی اسلامی، حضرت زهرا (س) نه‌تنها به عنوان دختر پیامبر اکرم (ص) و همسر امیرالمؤمنین (ع)، بلکه به عنوان یک انسان کامل، الگویی بی‌بدیل برای همه مردان و زنان تاریخ معرفی شده‌اند. سیره ایشان در دفاع از ولایت، تربیت نسل‌های مؤمن، ایثار در راه حق و صبر در برابر مصائب، همواره چراغ راه جوامع بشری بوده است.

شور و شادی بهاری در استان مازندران

همزمان با فرارسیدن این ایام خجسته، دیار علویان حال و هوایی متفاوت دارد. خیابان‌ها و معابر شهرهای مختلف استان نظیر ساری، بابل، آمل و قائم‌شهر آذین‌بندی شده و فضایی سرشار از عطر گل و شیرینی در بازارها موج می‌زند. مردم ولایت‌مدار مازندران با خرید گل، شیرینی و هدایای ویژه، ارادت خود را به ساحت حضرت زهرا (س) ابراز کرده و از مقام شامخ مادران خود تجلیل می‌کنند.

در کنار جنبه‌های مردمی، نهادها و دستگاه‌های اجرایی استان نیز برنامه‌های متعددی را تدارک دیده‌اند. از برگزاری همایش‌های تجلیل از مادران و همسران شهدا گرفته تا تقدیر از بانوان شاغل در دستگاه‌های دولتی و کارآفرینان برتر، همگی نشان‌دهنده توجه ویژه به جایگاه رفیع زنان در جامعه اسلامی است.

مادر؛ تکیه‌گاه ابدی زندگی

مادر، تنها یک واژه در تقویم نیست؛ یک عمر تکیه‌گاه بودن است. پاسداشت مقام مادر محدود به یک روز خاص نمی‌شود و قدرشناسی از این جایگاه والا، تاریخ انقضا ندارد. در روزهای منتهی به این مناسبت، کسب و کارهای تولیدی در استان نیز رونق چشمگیری یافته‌اند. یکی از فعالان صنعت شیرینی‌پزی در مازندران در این باره گفت: عشق گاهی در یک جمله، در یک شاخه گل یا در یک جعبه شیرینی خلاصه می‌شود. ما در طول سال تولید داریم و در روز مادر با تمام ظرفیت تلاش می‌کنیم تا در شادی خانواده‌ها سهیم باشیم.

روز مادر فرصتی است تا بار دیگر با تاسی از سیره فاطمی، جایگاه زن مسلمان را در جامعه ارج نهیم و با گفتار و رفتار خود، قدردان زحمات بی‌دریغ مادران باشیم.

گزارش از سیده حکیمه موسوی