کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان تهران ۱۷ مصوبه برای روز دوشنبه ۹ آذر تصویب کرد؛ مدارس استان (به‌استثنای فیروزکوه، دماوند و پردیس) حضوری دایر است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۱ کد خبر : ۵۹۸۰۲۹۸

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سومین جلسه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان تهران در سال ۱۴۰۵، در محل استانداری، با حضور برخط اعضای کارگروه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان برگزار شد.

در این جلسه، به دنبال صدور هشدار سطح زرد پایداری جوی از سوی اداره‌کل هواشناسی استان تهران و با هدف کنترل منابع آلاینده و کاهش مواجهه شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، با آلودگی هوا، ۱۷ مصوبه برای اجرا در تمامی شهرستان‌های استان به‌استثنای فیروزکوه، دماوند و پردیس به تصویب رسید.

بر اساس مصوبات کارگروه، فعالیت آموزشی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی به‌صورت حضوری برقرار خواهد بود، اما برگزاری مراسم صبحگاهی و فعالیت‌های ورزشی در فضای باز ممنوع است. مدیران مدارس نیز موظف‌اند توصیه‌های خودمراقبتی را به دانش‌آموزان، به‌ویژه افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، ارائه کنند. استفاده دانش‌آموزان از ماسک مورد تأیید وزارت بهداشت نیز الزامی است.

تمامی جلسات اداری دستگاه‌های اجرایی، به‌استثنای مواردی که حضور فیزیکی افراد ضرورت دارد، به‌صورت برخط برگزار خواهد شد. رعایت آیین‌نامه رفت‌وآمد کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیز مورد تأکید قرار گرفت.

فعالیت واحدهای تولید آسفالت، خطوط آلاینده شرکت سیمان تهران و معادن سیمان، شن و ماسه تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه متوقف خواهد شد.

فروش شن و ماسه صرفاً برای واحدهایی مجاز است که نسبت به مرطوب‌سازی مسیرهای تردد کامیون‌ها با استفاده از پساب و آب‌پاشی اقدام کنند. همچنین نظارت بر فعالیت صنایع آلاینده و نوع سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی تشدید خواهد شد.

تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین در سطح شهر ممنوع است. ناوگان حمل مواد غذایی، دارویی و سوخت و خودروهای حمل بتن ثبت‌شده در سامانه پلیس و دارای مجوز تردد، مشروط به برخورداری از معاینه فنی معتبر و دودزا نبودن، از این ممنوعیت مستثنا هستند.

پلیس راهور موظف است از تردد خودروهای دودزا جلوگیری کند و هماهنگی‌های لازم برای جلوگیری از حرکت محموله‌های غیرمجاز از مبدأ نیز انجام شود.

همچنین با پایانه‌های مسافربری متخلف برخورد قانونی صورت گرفته و موارد تخلف به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد. روشن نگه‌داشتن غیرضروری اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها در پایانه‌ها و توقفگاه‌ها نیز ممنوع است.

تمامی فعالیت‌های عمرانی در سطح شهرها، از جمله تخریب و آواربرداری، ممنوع اعلام شد. شهرداری‌ها و بخشداری‌ها نیز مکلف شدند از سوزاندن پسماند و شاخ‌وبرگ درختان در محدوده و حریم شهرها و مناطق خارج از حریم جلوگیری کنند.

دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تجهیزات حفاظتی موردنیاز کارکنان شاغل در فضای باز را تأمین کرده و بر رعایت توصیه‌های خودمراقبتی نظارت کنند.

استفاده از ماسک مورد تأیید وزارت بهداشت، به‌ویژه برای کودکان، سالمندان، زنان باردار، بیماران قلبی و تنفسی و افراد دارای مواجهه شغلی با آلودگی هوا، مورد تأکید قرار گرفت.

پایگاه‌های سیار فوریت‌های پزشکی اورژانس استان نیز در آماده‌باش خواهند بود و دانشگاه‌های علوم پزشکی مکلف به اطلاع‌رسانی توصیه‌های بهداشتی و راهکارهای مراقبت از سلامت شهروندان شدند.

صداوسیما، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط موظف شدند با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، بیلبوردها و تبلیغات محیطی، نسبت به آگاهی‌بخشی عمومی، ترویج رفتارهای مسئولانه زیست‌محیطی، کاهش استفاده از خودروهای شخصی و پرهیز از سفرهای غیرضروری اقدام کنند.

بر اساس تأکید کارگروه، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند پس از پایان شرایط اضطرار، گزارش مستند عملکرد خود در اجرای مصوبات را به استانداری تهران و دبیرخانه کارگروه ارائه کنند.د بود.

تهران چهارشنبه تعطیل شد

خبر دیگر اینکه با توجه به برگزاری اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در تهران و تدبیر لازم جهت تسهیل رفت و آمد شهروندان، فعالیت کلیه دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها و نهادهای عمومی شهر تهران در روز چهارشنبه مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۵ تعطیل و مدارس و دانشگاه‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شوند.

دو روز پایانی هفته جاری ۱۲ و ۱۳ آذرماه ۱۴۰۵ (۳ و ۴ دسامبر ۲۰۲۶) تهران میزبان هجدهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) است.

فعالیت مراکز خدماتی، درمانی، امدادی، نظامی و انتظامی طبق روال برقرار خواهد بود.