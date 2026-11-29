مرخصی به ۱۵۲ مددجوی زن در گلستان؛ ۹ مددجو هم آزاد شدند
در آستانه روز مادر ۱۵۲ بانوی مددجوی زندانهای گلستان، امشب و فردا روز زن را در کنار خانوادههای خود، جشن میگیرند.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۲ کد خبر : ۵۹۸۰۲۹۷
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رئیس کل دادگستری استان گلستان از اعطای مرخصی ۵ روزه به مددجویان زن به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خبر داد و گفت: این مرخصی به مددجویان واجد شرایط، اعطا شد تا بتوانند شب میلاد بانوی دو عالم را در کنار خانوادههای خود سپری کنند.
اسپانلو افزود: همچنین پرونده ۹ مددجوی زن هم بررسی و با اعطای مرخصی پایان حبس و پابند الکترونیک از زندان آزاد شدند.
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