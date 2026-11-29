مرخصی به ۱۵۲ مددجوی زن در گلستان؛ ۹ مددجو هم آزاد شدند

در آستانه روز مادر ۱۵۲ بانوی مددجوی زندان‌های گلستان، امشب و فردا روز زن را در کنار خانواده‌های خود، جشن می‌گیرند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۲ کد خبر : ۵۹۸۰۲۹۷