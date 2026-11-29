استاندار چهارمحال و بختیاری: فرصت‌های مدیریتی و مسئولیت‌های اجتماعی باید بر اساس شایستگی و تخصص توزیع شود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۰ کد خبر : ۵۹۸۰۲۹۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت زنان در مدیریت استان گفت: هیچ استعدادی نباید از فرصت شکوفایی و پیشرفت محروم بماند.

وی با بیان اینکه زنان نیمی از سرمایه انسانی جامعه را تشکیل می‌دهند، افزود: اگر به دنبال پیشرفت و آینده‌ای روشن برای کشور و استان هستیم، باید سهم زنان را در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی به رسمیت بشناسیم.