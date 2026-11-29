از برگزیدگان استانی دوازدهمین جشنواره ملی استعداد‌یابی نوجوان خوارزمی و پنجمین المپیاد شایستگی‌محور هنرستان‌ها، در آیینی با حضور دانش‌آموزان نخبه سراسر استان کرمان تجلیل شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۶ کد خبر : ۵۹۸۰۲۹۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،برگزیدگان استانی دوازدهمین جشنواره ملی استعداد‌یابی نوجوان خوارزمی و پنجمین المپیاد شایستگی‌محور هنرستان‌ها، در آیینی با حضور دانش‌آموزان نخبه سراسر استان کرمان تجلیل شدند.

در این آیین، از دانش‌آموزان برگزیده استانی که با ارائه ایده‌ها، طرح‌های خلاقانه و دستاوردهای علمی، پژوهشی و مهارتی خود موفق به کسب رتبه‌های برتر در این جشنواره و المپیاد شده بودند، قدردانی شد.

این مراسم با هدف پاسداشت تلاش‌ها و توانمندی‌های دانش‌آموزان، تقویت روحیه خلاقیت، نوآوری و مهارت‌آموزی و همچنین معرفی ظرفیت‌های علمی و هنری نسل نوجوان برگزار شد.

مسئولان آموزش‌وپرورش استان کرمان در این مراسم، ضمن تبریک به برگزیدگان و خانواده‌های آنان، بر اهمیت شناسایی و پرورش استعدادهای دانش‌آموزی و فراهم‌کردن زمینه شکوفایی توانمندی‌های نسل جوان تأکید کردند.

دوازدهمین جشنواره ملی نوجوان خوارزمی و پنجمین المپیاد شایستگی‌محور هنرستان‌ها، فرصتی برای بروز خلاقیت‌ها، ارزیابی توانمندی‌های علمی و عملی و تقویت مهارت‌های فردی و گروهی دانش‌آموزان به شمار می‌رود.

در این آیین بر ضرورت پیوند دانش و دانایی با مهارت، خلاقیت و توانمندی‌های عملی دانش‌آموزان تأکید شد.



