گلستان مقصد فرصتهای اقتصادی شعار نمایشگاه توانمندیهای صادراتی استان
کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: نمایشگاه توانمندیهای صادراتی استان گلستان با شعار گلستان مقصد فرصتهای اقتصادی، ۲۴ آذر برگزار میشود.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۶ کد خبر : ۵۹۸۰۲۹۴
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ دومین نشست خبری همایش فرصتهای سرمایه گذاری گلستان امروز برگزار شد.
اولین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی استان گلستان به کشورهای آسیای میانه و همایش فرصتهای سرمایهگذاری در استان گلستان از تاریخ ۲۴ تا ۷۲ آذرماه امسال در محل سایت شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان با حضور هیأتهای تجاری از کشورهای آسیای میانه برگزار می شود.
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