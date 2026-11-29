دبیر پویش ملی «خط امین» گفت: سومین دوره پویش خط امین با هدف گسترش شبکه‌های مردمی کتاب‌خوانی و راه‌اندازی هزار و یک کتابخانه مسجد‌محور برگزار می‌شود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۱ کد خبر : ۵۹۸۰۲۹۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمسعود پرهیزگاری، با اشاره به استقبال گسترده از دو دوره گذشته این پویش گفت: نخستین دوره با معرفی ۶ عنوان کتاب، طی ۹ تا ۱۰ ماه نزدیک به ۸۵۰ هزار نفر را در سراسر کشور با خود همراه کرد.

وی افزود: دومین دوره نیز با معرفی ۷ عنوان کتاب، با وجود شرایط خاص کشور و وقفه‌های ناشی از حوادث مختلف، توانست ۶۸۰ هزار نفر را به مشارکت در این حرکت فرهنگی ترغیب کند.

پرهیزگاری با اشاره به مردمی‌تر شدن این پویش در دوره دوم گفت: در ۱۴ استان کشور شبکه‌های مروجان کتاب شکل گرفت و بیش از هزار و ۲۰۰ میز و غرفه کتاب در خیابان‌ها، میادین و تجمعات مردمی برپا شد؛ به‌گونه‌ای که خود مردم به مبلغان و مروجان کتاب تبدیل شدند.

دبیر پویش «خط امین» از آغاز سومین دوره این پویش از ۳۰ آبان خبر داد و گفت: در این دوره، برای گروه‌های مختلف مخاطبان از جمله خانواده‌ها، نوجوانان، دانشجویان و عموم مردم، سبدهای موضوعی کتاب در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در این دوره ۱۰ عنوان کتاب از جمله «تن‌تن و سندباد»، «ماجرا هنوز تمام نشده است»، «مهاجر سرزمین آفتاب»، «ره‌نامه زن و خانواده»، «خاطرات سفیر»، «هویت ملی»، «خون‌دلی که لعل شد» و «خاکسپاری دوم، بانوی مرگ» معرفی شده است.

پرهیزگاری درباره شعار این دوره با عنوان «از قهرمان بخوان» نیز گفت: این شعار در ادامه تأکید رهبر شهید انقلاب بر خواندن از ایران انتخاب شده است و تلاش داریم مخاطبان را با قهرمانان ملی و روحیه قهرمانانه در جامعه آشنا کنیم.

وی با بیان اینکه سومین دوره پویش تا دهه فجر ادامه خواهد داشت، گفت: با توجه به استقبال مخاطبان و ضرورت گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی، تلاش داریم سالانه دست‌کم دو تا سه دوره از پویش «خط امین» برگزار کنیم.

دبیر پویش «خط امین» همچنین از فراهم شدن امکان استفاده از نسخه‌های الکترونیکی و صوتی کتاب‌ها خبر داد و افزود: مخاطبان علاوه بر مطالعه کتاب می‌توانند برداشت‌ها و تجربه‌های خود از آثار را در قالب آثار هنری به پویش ارسال کنند.

پرهیزگاری در ادامه از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی طرح «هزار و یک کتابخانه، هزار و یک پایگاه» خبر داد و گفت: در این طرح قرار است در هر فصل از هزار و یک پایگاه مسجد‌محور برای راه‌اندازی کتابخانه حمایت شود و کتاب‌هایی از ناشران مختلف در اختیار این پایگاه‌ها قرار گیرد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی پویش‌های کتاب‌خوانی استانی با محوریت معرفی آثار نویسندگان بومی خبر داد.