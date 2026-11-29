بانوی کارآفرین با تکیه بر ظرفیت خالی کارخانه‌ها، لنت و فیلتر خودرو تولید می‌کند؛ از تولید لنت خودرو‌های سنگین تا صادرات به بازار‌های اوراسیا؛ یک بانوی کارآفرین بدون راه‌اندازی کارخانه و با استفاده از ظرفیت خالی دو واحد تولیدی، وارد عرصه تولید قطعات خودرو شده است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۸ کد خبر : ۵۹۸۰۲۹۲

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما؛ تولید بدون کارخانه فرصتی برای ورود به عرصه تولید، بدون نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین و احداث واحد صنعتی است؛ روشی که یک بانوی کارآفرین با استفاده از آن، تولید لنت ترمز و فیلتر خودرو‌های سنگین و نیمه‌سنگین را آغاز کرده و محصولات خود را به بازار‌های صادراتی نیز رسانده است.

این بانوی کارآفرین که فعالیت تولیدی خود را از سال ۱۴۰۱ آغاز کرده است، درباره چگونگی ورود به این حوزه می‌گوید: پیش از ورود به عرصه تولید، در زمینه خدمات پس از فروش خودرو فعالیت می‌کردم و با شناختی که از نیاز بازار داشتم، تصمیم گرفتم تولید برخی قطعات پرمصرف خودرو را دنبال کنم. به همین دلیل، لنت ترمز و فیلتر خودرو‌های سنگین را برای شروع انتخاب کردم.

وی با اشاره به اینکه در این روش از ظرفیت خالی دو کارخانه، یکی در حوزه تولید فیلتر و دیگری در زمینه تولید لنت، استفاده می‌کند، افزود: به جای راه‌اندازی خط تولید و خرید تجهیزات گران‌قیمت، با کارخانه‌های دارای ظرفیت خالی قرارداد می‌بندیم و سفارش تولید را به آنها می‌سپاریم. به این ترتیب، بدون سرمایه‌گذاری ثابت و با سرمایه در گردش می‌توان وارد عرصه تولید شد.

از دفتر کار تا بازار تولید

این کارآفرین با تأکید بر اینکه ورود به تولید بدون کارخانه لزوماً به سرمایه اولیه سنگین نیاز ندارد، گفت: حتی می‌توان فعالیت را از دفتر کار یا پشت میز منزل آغاز کرد. مهم‌ترین اقدام، شناخت نیاز بازار، انتخاب محصول مناسب، دریافت مجوز‌های لازم و پیدا کردن کارخانه‌ای است که توانایی تولید محصول باکیفیت و مطابق استاندارد‌های ملی را داشته باشد.

وی ادامه داد: پیشنهاد من به افرادی که قصد ورود به این حوزه را دارند، این است که ابتدا بازار هدف خود را شناسایی کنند. حتی می‌توانند با سفارش تعداد محدودی محصول، بازار را آزمایش کنند و پس از اطمینان از میزان تقاضا، حجم سفارش را افزایش دهند و محصول را با نشان اختصاصی خود عرضه کنند.

به گفته وی، برخی کارخانه‌ها حتی سفارش‌های محدود در حد ۱۰ عدد را نیز می‌پذیرند و این موضوع می‌تواند فرصت مناسبی برای شروع فعالیت با سرمایه کمتر و حتی ۱۰۰ میلیون تومان باشد.

کیفیت و استاندارد؛ شرط ورود به بازار

این بانوی کارآفرین با اشاره به اهمیت انتخاب کارخانه مناسب اظهار کرد: در تولید بدون کارخانه، صرفاً پیدا کردن ظرفیت خالی کافی نیست؛ کارخانه طرف قرارداد باید از استاندارد‌های لازم برخوردار باشد تا محصول نهایی با کیفیت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد.

وی افزود: در قرارداد میان سفارش‌دهنده و کارخانه باید نوع کالا، کد فنی، شناسه کالا و مشخصات کیفی محصول به‌روشنی تعیین شود تا کیفیت تولید قابل ارزیابی و نظارت باشد.

او همچنین با اشاره به تجربه خود در حوزه خدمات پس از فروش گفت: برای محصولاتم ضمانت و خدمات پس از فروش در نظر گرفته‌ام. اگر محصولی دچار مشکل شود، آن را برای بررسی کارشناسی دریافت می‌کنم؛ چراکه حفظ مشتری و اعتماد مصرف‌کننده از مهم‌ترین عوامل موفقیت در بازار است.

لنت ایرانی در بازار‌های صادراتی

این کارآفرین با اشاره به صادرات محصولات خود به کشور‌های حوزه اوراسیا، ترکیه، عراق و ارمنستان گفت: محصولات تولیدی ما به بازار‌های خارجی نیز راه پیدا کرده‌اند و اخیراً مذاکراتی با فعالان اقتصادی ترکیه برای تأمین لنت خودرو‌های سنگین انجام داده‌ایم. روسیه و کشور‌های همسایه نیز از بازار‌های مشتری ما هستند.

وی با بیان اینکه صادرات می‌تواند افق تازه‌ای پیش روی تولید بدون کارخانه قرار دهد، افزود: با توجه به هزینه حمل‌ونقل، کشور‌های همسایه ظرفیت مناسبی برای صادرات محصولات ایرانی دارند. علاوه بر قطعات خودرو، در حوزه‌های مختلف از جمله محصولات کشاورزی، گیاهان دارویی، سبزیجات و مواد غذایی نیز می‌توان از همین مدل تولید برای حضور در بازار‌های خارجی استفاده کرد.

تسهیل مجوزها؛ مطالبه تولیدکنندگان بدون کارخانه

این فعال اقتصادی یکی از چالش‌های تولید بدون کارخانه را نبود برخی حمایت‌ها و تسهیلات مشابه تولیدکنندگان دارای کارخانه دانست و گفت: مسائل مربوط به تمدید مجوزها، کارت بازرگانی، بیمه و مالیات از جمله مشکلات فعالان این حوزه است.

وی افزود: تولیدکنندگان بدون کارخانه در حال حاضر گواهینامه فعالیت دریافت می‌کنند، اما به دنبال آن هستیم که این گواهینامه به پروانه بهره‌برداری تبدیل شود تا فعالان این حوزه نیز از حقوق و حمایت‌های متناسب با تولیدکنندگان برخوردار شوند.

این بانوی کارآفرین که از مؤسسان و دبیران انجمن صنایع تولید بدون کارخانه است، با اشاره به نقش این انجمن در پیگیری مشکلات فعالان این حوزه اظهار کرد: انجمن می‌تواند به‌عنوان پل ارتباطی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی، مشکلات تولیدکنندگان را پیگیری و مسیر فعالیت آنها را هموار کند.

وی همچنین با اشاره به آمار فعالیت‌های این حوزه گفت: بر اساس آخرین آماری که در اختیار دارم، ۴۰۴ شرکت در استان تهران موفق به دریافت مجوز تولید بدون کارخانه شده‌اند که بخشی از آنها در حال فعالیت و بخشی دیگر در مراحل تکمیل مدارک و تمدید مجوز هستند.

انگیزه؛ اولین سرمایه تولید

این کارآفرین در پایان، انگیزه و شناخت بازار را دو عامل مهم برای ورود به تولید بدون کارخانه دانست و گفت: اگر فردی بازار را بشناسد، محصول مناسبی انتخاب کند و با یک کارخانه استاندارد قرارداد ببندد، می‌تواند حتی با سفارش‌های محدود کار خود را آغاز کند.

وی تأکید کرد: اگر دوباره به ابتدای مسیر بازگردم، باز هم تولید بدون کارخانه را انتخاب می‌کنم؛ چراکه این روش نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین، احداث کارخانه، خرید زمین و تأمین تجهیزات ندارد و به کمک آن می‌توان از ظرفیت‌های موجود کشور برای افزایش تولید ملی و توسعه صادرات استفاده کرد.

برنامه «تولید بدون کارخانه» باهدف معرفی ظرفیت‌های خالی صنایع، ترویج الگو‌های نوین تولید، معرفی کارآفرینان و آشنایی مخاطبان با فرصت‌های تولید و صادرات، جمعه‌ها از اخبار ۱۴ شبکه یک سیما و شبکه خبر پخش می‌شود.

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زهرا شفیعی – خبرنگار گروه حکمرانی اقتصادی خبرگزاری صداوسیما