سردار دلیری: امنیت خط قرمز پلیس است و با اشرار و مخلان نظم و آرامش مردم قاطعانه و بدون اغماض برخورد می‌کنیم.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۸ کد خبر : ۵۹۸۰۲۹۱



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فرمانده انتظامی استان یزد در نشست خبری با اصحاب رسانه با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است، گفت: نیروی انتظامی با هرگونه ناامنی، توطئه‌گری و قانون‌شکنی مقتدرانه برخورد کرده و به اشرار و سارقان مسلح یا به عنف هشدار می‌دهد که پاسخ دستگاه انتظامی قاطع خواهد بود.

سردار دلیری با اشاره به دستگیری ۳ هزار و ۷۰۰ سارق در سال جاری، گفت: با کسانی که بخواهند امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازند، به‌ویژه سارقان مسلح و سارقان به عنف، با تمام قدرت و قاطعیت برخورد خواهیم کرد.

وی همچنین از انهدام ۳۷ باند قاچاق و جابجایی مواد مخدر در استان خبر داد و افزود: با تلاش مأموران انتظامی، بیش از ۶ تن مواد مخدر کشف شده که نشان‌دهنده رشد ۴ درصدی در این حوزه است. همچنین ۲ هزار و ۵۷۱ خرده‌فروش مواد مخدر نیز در همین مدت دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان یزد در خصوص وضعیت اتباع خارجی در این استان صنعتی و مهاجرپذیر گفت: با ایجاد شبکه‌سازی اطلاعاتی دقیق، هم‌اکنون هیچ تبعه رهاشده‌ای در استان نداریم و پلیس با پایش مستمر، اتباع غیرمجاز را شناسایی و طرد می‌کند؛ به طوری که تنها در گلوگاه‌های استان، ۱۲ هزار و ۷۰۸ تبعه خارجی غیرمجاز دستگیر و طرد شده‌اند.

سردار دلیری با اشاره به رویکرد مردم‌پایه پلیس افزود: بخشی عمده‌ای از مأموریت‌های انتظامی استان با محوریت محلات و از طریق تشکیل شورا‌های انتظامی دنبال می‌شود تا نیازسنجی و رفع چالش‌های امنیتی هر محله با مشارکت خود مردم انجام گیرد.

وی افزود: سامانه ۱۹۷ پلیس نیز به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت نظرات و انتقادات مردمی است که خوشبختانه این رویکرد تعاملی، به افزایش ۳۷ درصدی رضایت‌مندی عمومی از عملکرد پلیس یزد و کاهش ۲.۶ درصدی شکایات در سال جاری منجر شده است.

فرمانده انتظامی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود به آمار حوادث رانندگی اشاره کرد و گفت: با وجود افزایش ۲۴ درصدی مجموع تصادفات درون‌شهری و برون‌شهری در سال جاری، با اقدامات پیشگیرانه پلیس شاهد کاهش ۱۶ درصدی تلفات جاده‌ای در استان بوده‌ایم.

سردار دلیری همچنین از توقیف ۶ هزار و ۷۸۲ دستگاه موتورسیکلت متخلف و سنگین‌سوار طی یک سال گذشته خبر داد و بر تداوم طرح برخورد جدی با تخلفات حادثه‌ساز تأکید کرد.