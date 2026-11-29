با تشکیل نخستین قرارگاه فرماندهی نظارت و بازرسی بازار شهرستان اردل، تشدید بازرسی‌ها و نظارت بر تأمین و توزیع کالا با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان در دستور کار قرار گرفت.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۵ کد خبر : ۵۹۸۰۲۹۰

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال‌وبختیاری، در این نشست با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، بر تقویت نظارت میدانی، برخورد قانونی با تخلفات و پیگیری مستمر وضعیت بازار تأکید کرد.

رفیعی تشکیل این قرارگاه را زمینه‌ساز انسجام بیشتر دستگاه‌های مسئول در نظارت بر بازار دانست و بر ضرورت شناسایی و رسیدگی به تخلفات احتمالی در چرخه تأمین و توزیع کالا و خدمات تأکید کرد.

ملک‌محمد قربانپور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال‌وبختیاری نیز با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، نظارت مؤثر بر بازار، تأمین و توزیع مطلوب کالا‌های مورد نیاز مردم و تشدید بازرسی‌ها را از اولویت‌های این قرارگاه عنوان کرد.