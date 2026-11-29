رئیس مرکز راهبری ستاد‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی از معرفی ۶ نمونه دستیار هوش مصنوعی دولت در نمایشگاه ملی دستاورد‌های دانش‌بنیان خبر داد و گفت: ۲۸ طرح دستیار هوش مصنوعی در دولت چهاردهم آغاز شده که مرحله نخست آن به پایان رسیده و مرحله دوم در حال اجراست.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۷ کد خبر : ۵۹۸۰۲۸۸

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستاد‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در جمع خبرنگاران در نمایشگاه ملی دستاورد‌های دانش‌بنیان، کاربردی‌سازی فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی را از برنامه‌های محوری معاونت علمی در دولت چهاردهم دانست.

وی با اشاره به محصولات و فناوری‌های ارائه‌شده در این نمایشگاه گفت: این دستاورد‌ها بخشی از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان کشور در بومی‌سازی کاربرد‌های هوش مصنوعی است و همه توانمندی‌های موجود را شامل نمی‌شود.

آشنایی مدیران با هوش مصنوعی؛ زمینه‌ساز تحول در حکمرانی

بهرامی، آشنایی دولتمردان، اعضای دولت و کارگزاران نظام با کاربرد‌های هوش مصنوعی را از اهداف اصلی نمایشگاه دانست و افزود: افزایش شناخت مدیران از این فناوری می‌تواند زمینه نفوذ و استفاده گسترده‌تر از هوش مصنوعی در نظام حکمرانی کشور را فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت ورود دولت به حوزه تقاضای فناوری گفت: دولت به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین خریداران فناوری‌های نوین، باید از این ظرفیت استفاده کند؛ از همین رو، به دنبال ایجاد جریان و ظرفیت لازم برای کاربردی‌سازی فناوری در بخش‌های مختلف هستیم.

اجرای ۲۸ پروژه دستیار هوش مصنوعی در دولت

رئیس مرکز راهبری ستاد‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با اشاره به پروژه دستیار‌های هوش مصنوعی دولت اظهار کرد: حدود ۲۸ پروژه در دولت چهاردهم آغاز شد که یکی از اهداف آن، ایجاد هسته‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها و فراهم کردن زمینه شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه هوش مصنوعی بود.

بهرامی افزود: حل مسائل نظام حکمرانی، کاهش هزینه‌ها و افزایش اثربخشی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی از دیگر اهداف این پروژه‌هاست.

وی با بیان اینکه فاز نخست پروژه در تیر امسال به پایان رسید، گفت: فاز دوم با همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مجری و معاونت علمی در حال اجراست؛ در مرحله نخست، هزینه اجرای پروژه‌ها به‌طور کامل از سوی معاونت علمی تأمین شد، اما در فاز دوم مقرر شده است ۷۰ درصد حمایت مالی را معاونت علمی و ۳۰ درصد را دستگاه بهره‌بردار تأمین کند.

از هوشمندسازی قوانین تا تحلیل داده‌های دستگاه‌ها

بهرامی درباره مراحل اجرای پروژه‌ها ادامه داد: در فاز نخست، قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و داده‌های موجود هوشمندسازی شد تا با کمک هوش مصنوعی در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

وی افزود: در مرحله دوم، هدف استفاده از داده‌های ثانویه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و ارائه تحلیل‌های کاربردی از این داده‌ها با کمک هوش مصنوعی است تا اطلاعات به تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها نزدیک‌تر شود.

دستیار‌های وزارتخانه‌ها در مسیر شکل‌گیری دستیار دولت

رئیس مرکز راهبری ستاد‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، پروژه دستیار هوش مصنوعی دولت را حاصل تجمیع دستیار‌های توسعه‌یافته در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: این پروژه در نهایت می‌تواند سرعت و دقت نظام تصمیم‌سازی را افزایش دهد و به حل مسائل اساسی کشور کمک کند.

بهرامی تأکید کرد: این طرح هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده، اما فاز نخست آن عملیاتی شده است و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در حال اجرای پروژه‌های خود هستند؛ در نمایشگاه نیز شش نمونه از این دستیار‌ها به‌صورت منتخب معرفی شده‌اند.

وی از ارزیابی پروژه‌های دیگر و بررسی امنیت آنها خبر داد و گفت: پایش امنیتی برخی پروژه‌ها در فاز نخست با موفقیت انجام شده است. هدف این است که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، ظرفیت مؤثرتری در نظام تصمیم‌سازی کشور ایجاد شود تا ضمن افزایش سرعت تصمیم‌گیری، از هزینه‌های ناشی از تأخیر در اتخاذ تصمیم‌ها کاسته شود.