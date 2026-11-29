معاون توسعه مدیریت استانداری کهگیلویه و بویراحمد بر شناسایی استعداد‌های برتر و تبدیل ایده‌های دانش‌آموزی برای تحول در نظام تعلیم و تربیت استان تاکید کرد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۵ کد خبر : ۵۹۸۰۲۸۷

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید مسعود حسینی معاون توسعه مدیریت استانداری، در نشست شورای علمی بنیاد نخبگان استان، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه آموزش‌وپرورش و موفقیت‌های ملی این مجموعه، بر ضرورت هدفمند کردن حمایت‌های بنیاد نخبگان از برنامه‌ها و طرح‌های اولویت‌دار آموزش‌ و پرورش تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت شناسایی ظرفیت‌ها و استعدادهای علمی در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان اظهار کرد: شناسایی نخبگان نباید صرفاً به معرفی و تجلیل از افراد محدود شود، بلکه باید با حمایت مستمر، زمینه رشد و تبدیل ایده‌های خلاقانه آنان به طرح‌های کاربردی و اثرگذار فراهم شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، همکاری بنیاد نخبگان، پارک علم و فناوری و آموزش‌وپرورش را ضروری دانست و افزود: تشکیل گروه‌های مشترک و حضور میدانی در شهرستان‌ها و مناطق مختلف می‌تواند به شناسایی استعدادهایی کمک کند که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌ است.

وی بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی در نظام آموزشی را از ضرورت‌های امروز دانست و بر لزوم آموزش و آشنایی دانش‌آموزان با این فناوری‌ها تأکید کرد.

حسینی با اشاره به ظرفیت‌های حمایتی بنیاد نخبگان در قالب طرح شتاب گفت: آموزش‌وپرورش باید پس از بررسی کارشناسی، مهم‌ترین چالش‌ها و اولویت‌های خود را مشخص کند تا طرحی مشخص، مسئله‌محور و دارای قابلیت اجرا تدوین و برای تصویب و حمایت به کارگروه ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: منابع و حمایت‌های موجود باید به موضوعاتی اختصاص یابد که آموزش‌وپرورش به‌تنهایی امکان تأمین اعتبار و اجرای آن‌ها را ندارد و بتواند بخشی از مسائل اساسی این حوزه را برطرف کند.

تربیت نسل آینده؛ مأموریتی فراتر از توان یک دستگاه

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با تأکید بر اینکه تربیت نسل آینده مسئولیتی مشترک و اجتماعی است، خواستار مشارکت دانشگاه‌ها، نخبگان، خانواده‌ها و دستگاه‌های اجرایی در شناسایی، پرورش و هدایت استعدادهای دانش‌آموزی شد.

ایوب رضایی با تبریک ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن، از حضور استادان، نخبگان و مسئولان دانشگاهی در این نشست قدردانی کرد و تعامل مجموعه‌های علمی و دانشگاهی با آموزش‌وپرورش را زمینه‌ساز ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت دانست.

وی با اشاره به گستردگی و پیچیدگی مأموریت آموزش‌وپرورش اظهار کرد: این مجموعه در استان با بیش از ۱۵ هزار و ۲۸۷ معلم، نزدیک به ۱۶۵ هزار دانش‌آموز و بیش از دو هزار و ۵۰۰ مدرسه و آموزشگاه در ۱۴ شهرستان و منطقه فعالیت دارد.

رضایی افزود: بیش از ۹۰۰ مدرسه استان تنها یک تا ۱۰ دانش‌آموز دارند و در برخی مناطق دورافتاده، معلمان برای رسیدن به محل خدمت خود ناچارند بخشی از مسیر را پیاده طی کنند؛ ازاین‌رو مدیریت چنین مجموعه گسترده‌ای با مأموریت خطیر تربیت، نیازمند برنامه‌ریزی، تلاش مستمر و حمایت همه‌جانبه است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان تصریح کرد: آموزش‌وپرورش به‌تنهایی نمی‌تواند همه مأموریت‌های تربیتی را محقق کند؛ چراکه دانش‌آموز بخش محدودی از زمان خود را در مدرسه می‌گذراند و بخش مهمی از شخصیت، نگرش و رفتار او در خانواده و جامعه شکل می‌گیرد.

وی با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش گفت: هدف اصلی نظام تعلیم و تربیت، پرورش دانش‌آموزانی برخوردار از هویت فردی و اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و مهارت‌های لازم برای حضور مؤثر در جامعه است و تحقق این هدف، مستلزم توجه متوازن به ساحت‌های شش‌گانه تربیتی است.

کسب رتبه دوم آموزش‌وپرورش استان در جشنواره شهید رجایی

رضایی در تشریح بخشی از دستاوردهای آموزش‌وپرورش استان اظهار کرد: این مجموعه در جشنواره شهید رجایی، در میان ۳۲ استان کشور موفق به کسب رتبه دوم در شاخص‌های عمومی و اختصاصی شد که افتخاری ارزشمند برای جامعه تعلیم و تربیت استان است.

وی افزود: همچنین شورای آموزش‌وپرورش استان برای نخستین بار در جمع پنج استان برتر کشور قرار گرفت و استاندار کهگیلویه و بویراحمد به‌عنوان رئیس این شورا، در مراسمی با حضور وزیر کشور و وزیر آموزش‌وپرورش در تهران مورد تجلیل قرار گرفت.

رشد ۱.۲۹ نمره‌ای میانگین امتحانات نهایی و درخشش دانش‌آموزان در المپیادها

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان با اشاره به بهبود شاخص‌های علمی دانش‌آموزان بیان کرد: میانگین نمرات امتحانات نهایی پایه دوازدهم در سال جاری یک‌و۲۹ صدم افزایش یافته و استان از این نظر در جایگاه پنجم کشور قرار گرفته است؛ این در حالی است که میانگین رشد کشوری حدود یک‌و۱۵ صدم بوده است.

رضایی با اشاره به استمرار فعالیت‌های آموزشی در شرایط دشوار و محدودیت‌های برخی مناطق، از تلاش مجموعه آموزش‌وپرورش برای جلوگیری از وقفه در روند یادگیری دانش‌آموزان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم برنامه‌های ارتقای کیفیت آموزشی، فاصله استان با مناطق برتر کشور بیش از پیش کاهش یابد.

وی همچنین از راهیابی ۱۴ دانش‌آموز استان به مراحل بالاتر المپیادهای علمی و کسب سه مدال برنز در حوزه‌های علوم و فناوری خبر داد و این موفقیت‌ها را نشانه ظرفیت‌های ارزشمند علمی دانش‌آموزان استان دانست.

توسعه مهارت‌آموزی؛ حلقه مهم پیوند آموزش با اشتغال و کارآفرینی

رضایی توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی را از اولویت‌ها و چالش‌های مهم آموزش‌وپرورش استان عنوان کرد و گفت: برای هدایت دانش‌آموزان به سمت رشته‌های مهارتی باید برنامه‌ریزی جدی‌تری صورت گیرد.

وی افزود: بخش زیادی از دانش‌آموزان به رشته‌های نظری، به‌ویژه علوم تجربی و انسانی، گرایش دارند؛ درحالی‌که توسعه رشته‌هایی مانند مکانیک، الکترونیک، صنایع چوب و سایر رشته‌های فنی می‌تواند زمینه اشتغال، کارآفرینی و راه‌اندازی کسب‌وکار را برای دانش‌آموزان پس از فارغ‌التحصیلی فراهم کند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان تأکید کرد: موفقیت آموزش‌وپرورش را نباید صرفاً با چند شاخص آماری سنجید؛ بلکه زمانی می‌توان از تحول واقعی سخن گفت که دانش‌آموزان، اولیا و معلمان آثار این تغییرات را در محیط مدرسه و فرآیند یاددهی و یادگیری احساس کنند.

وی همچنین شناسایی و هدایت استعدادهای دانش‌آموزی در حوزه‌های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی را ضروری دانست و خواستار بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان برای طراحی سازوکارهای حمایتی و هدایت استعدادهای برتر شد.

آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان؛ نیازمند مداخله علمی و مشارکت خانواده‌ها

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود، آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان را از دغدغه‌های جدی آموزش‌وپرورش عنوان کرد و گفت: مشکلات خانوادگی و مسائل اجتماعی تأثیر مستقیمی بر وضعیت روحی و اجتماعی دانش‌آموزان دارد و مقابله با این آسیب‌ها نیازمند مداخله به‌موقع، همکاری تخصصی و مشارکت خانواده‌ها و دستگاه‌های مسئول است.

وی خواستار همراهی نخبگان، دانشگاهیان و متخصصان برای شناسایی ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکارهای علمی و عملی شد و تأکید کرد: تعامل مستمر میان آموزش‌وپرورش و مراکز علمی می‌تواند زمینه‌ساز حل بسیاری از مسائل و چالش‌های پیش‌روی دانش‌آموزان، به‌ویژه در مناطق محروم و دورافتاده باشد.

بنیاد نخبگان؛ پشتیبان مستمر استعدادهای برتر دانش‌آموزی*

مدیر بنیاد نخبگان استان نیز با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط این بنیاد با آموزش‌وپرورش، شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر دانش‌آموزی را از اولویت‌های مهم این مجموعه دانست.

اکوانیان اظهار کرد: در سال‌های گذشته سازوکارهای بنیاد نخبگان برای شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر در حوزه دانش‌آموزی محدود بود، اما طی یکی دو سال اخیر توجه ویژه‌ای به این حوزه و شناسایی استعدادها در زمینه‌های مختلف صورت گرفته است.

وی با اشاره به تعامل سازنده آموزش‌وپرورش استان با بنیاد نخبگان، دانشگاه‌ها و پارک علم و فناوری افزود: این ظرفیت‌ها می‌تواند در شناسایی، توانمندسازی و هدایت استعدادهای برتر دانش‌آموزی نقش مؤثری ایفا کند.

مدیر بنیاد نخبگان استان با تأکید بر استمرار حمایت‌ها خاطرنشان کرد: شناسایی استعدادها نباید به معرفی و تقدیر از افراد محدود شود، بلکه باید با حمایت‌های مادی و معنوی و فراهم کردن زمینه رشد علمی و حرفه‌ای، مسیر اثرگذاری آنان در آینده دنبال شود.

برگزاری رویداد شش‌ماهه دانش‌آموز خلاق در حوزه فناوری

اکوانیان از طراحی و اجرای یک رویداد مستمر شش‌ماهه برای شناسایی دانش‌آموزان مستعد در حوزه فناوری خبر داد و گفت: این رویداد با همکاری بنیاد نخبگان، پارک علم و فناوری و دانشگاه‌های استان به‌صورت منظم برگزار می‌شود تا دانش‌آموزان دارای ایده‌ها و توانمندی‌های فناورانه شناسایی و مورد حمایت قرار گیرند.

وی افزود: دانش‌آموزان منتخب علاوه بر برخورداری از حمایت‌های بنیاد نخبگان، برای بهره‌مندی از ظرفیت‌هایپارک علم و فناوری و سایر مجموعه‌های مرتبط هدایت می‌شوند تا زمینه تبدیل ایده‌های آنان به طرح‌های عملیاتی و کاربردی فراهم شود.

مدیر بنیاد نخبگان استان همچنین از پیش‌بینی حمایت‌ها و جوایز ویژه برای دانش‌آموزان برگزیده المپیادهای علمی کشور خبر داد و گفت: برای دانش‌آموزانی که در المپیادهای ملی موفق به کسب مقام می‌شوند، برنامه‌های مشخصی در حوزه حمایت‌های مادی و معنوی و پشتیبانی از مسیر ادامه تحصیل در نظر گرفته شده است.

حمایت از حافظان قرآن و استعدادهای برتر؛ در دستور کار بنیاد نخبگان

اکوانیان با اشاره به برنامه‌های بنیاد نخبگان در حوزه فرهنگی و قرآنی اظهار کرد: رویداد حمایت از دانش‌آموزان و حافظان قرآن کریم زیر ۳۵ سال با همکاری آموزش‌وپرورش و سازمان تبلیغات اسلامی پیش‌بینی شده و منابع مورد نیاز آن نیز تأمین شده است تا نخستین دوره آن در هفته پژوهش برگزار شود.