رئیس سازمان هواشناسی:

رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به ورود دو سامانه بارشی جدید به ایران گفت: پیش‌بینی می‌شود با فعالیت این سامانه‌ها، کمبود فعلی بارش کشور جبران شود و میانگین بارندگی‌ها به بالاتر از حد نرمال برسد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۶ کد خبر : ۵۹۸۰۲۸۶

سحر تاج‌بخش در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، از ورود سامانه بارشی جدید از سمت غرب کشور خبر داد و گفت: این سامانه ابتدا مناطق شمال غرب را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به تدریج به مناطق غربی، جنوب غربی، مرکزی و شمال شرق کشور گسترش می‌یابد.

وی با بیان اینکه اوج فعالیت این سامانه روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه خواهد بود، افزود: گستره فعالیت این سامانه از سامانه بارشی قبلی بیشتر است، اما شدت بارش‌های آن کمتر پیش‌بینی می‌شود.

رئیس سازمان هواشناسی استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، ایلام، کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شمال و شمال شرق خوزستان، شمال غرب فارس و مناطق مرتفع اصفهان را از کانون‌های اصلی بارش این سامانه برشمرد و گفت: استان اردبیل و سواحل دریای خزر، به‌ویژه گیلان نیز بارش‌های مناسبی دریافت خواهند کرد.

تاج‌بخش با اشاره به بارش برف در مناطق سردسیر و ارتفاعات کشور افزود: محور‌های مواصلاتی شمال غرب، به‌ویژه در استان‌های زنجان، قزوین و آذربایجان غربی، شاهد بارش برف خواهند بود. همچنین ارتفاعات چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و ارتفاعات استان تهران، به‌ویژه روز چهارشنبه، برفی می‌شوند.

وی از کاهش ۵ تا ۱۰ درجه‌ای دما در بخش‌هایی از کشور همزمان با فعالیت این سامانه خبر داد و گفت: از روز پنجشنبه، فعالیت سامانه با شدت کمتر به مناطق مرکزی و شمال شرق کشور منتقل می‌شود و استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، بخش‌هایی از سمنان و سواحل شرقی دریای خزر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه بارشی دیگری پس از این موج بارشی اظهار داشت: عمده فعالیت سامانه بعدی در مناطق شمالی کشور خواهد بود.

تاج‌بخش درباره وضعیت بارش‌های کشور نیز گفت: در حال حاضر میانگین بارش کشور حدود ۵ میلی‌متر کمتر از نرمال است و با فعالیت دو سامانه بارشی پیش رو انتظار می‌رود این کمبود جبران شود و میزان بارش‌ها به بالاتر از نرمال برسد.

وی با بیان اینکه توزیع بارش‌ها در کشور همچنان نامناسب است، افزود: استان‌های واقع در دامنه‌های زاگرس بارش‌های بیشتری دریافت کرده‌اند، اما در مناطق مرکزی و شرقی، به‌ویژه استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان، همچنان کمبود بارش وجود دارد.

رئیس سازمان هواشناسی همچنین با اشاره به ثبت بارش‌های رکوردی در برخی ایستگاه‌های کشور گفت: در ایستگاه شمیران تهران بارشی کم‌سابقه در حدود ۵۰ سال گذشته ثبت شد. همچنین ایستگاه کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری بیشترین بارش ۲۴ ساعته دوره آماری خود را گزارش کرد.

تاج‌بخش درباره پیش‌بینی بارش‌های زمستان نیز گفت: آخرین پیش‌بینی‌های فصلی، بارش‌های زمستان را در محدوده نرمال نشان می‌دهد و امیدواریم این روند به حفظ شرایط مناسب بارشی در کشور کمک کند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه مردم به هشدار‌های هواشناسی گفت: برای سامانه‌های بارشی پیش رو هشدار نارنجی صادر شده است و هموطنان باید هشدار‌های سازمان هواشناسی را جدی بگیرند؛ چراکه وقوع مخاطرات جوی حتی در سامانه‌هایی با سطوح هشدار پایین‌تر نیز می‌تواند خطرآفرین باشد.