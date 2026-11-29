بیست‌وهشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با تمرین پناه‌گیری و تخلیه اضطراری، با هدف افزایش آمادگی دانش‌آموزان برای مواجهه با حوادث طبیعی، در مدرسه شمس تبریزی نظرآباد برگزار شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۱ کد خبر : ۵۹۸۰۲۸۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، در این مانور دانش‌آموزان با نحوه صحیح پناه‌گیری هنگام وقوع زلزله، رعایت اصول ایمنی، خروج اضطراری و اقدامات اولیه پس از زمین‌لرزه آشنا شدند.

در جریان این برنامه، آموزش‌های ایمنی با تمرین عملی همراه شد تا دانش‌آموزان ضمن شناخت موقعیت‌های خطر، نحوه واکنش صحیح در زمان وقوع حوادث و ضرورت حفظ آرامش و رعایت دستورالعمل‌های ایمنی را فرا بگیرند.

این مانور با هدف ترویج فرهنگ ایمنی، افزایش آگاهی عمومی در محیط‌های آموزشی و کاهش آسیب‌های احتمالی ناشی از حوادث طبیعی برگزار شد و بر ضرورت آموزش مستمر و آمادگی دانش‌آموزان در برابر بحران تأکید دارد.