اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین از شناسایی و تشکیل پرونده تخلف به ارزش ۲۰ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال برای یک انبار نگهداری مصالح بهداشتی ساختمانی به دلیل عدم ثبت موجودی کالا در سامانه جامع انبارها خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۹ کد خبر : ۵۹۸۰۲۸۴

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وحید تاجیک گفت: در جریان اجرای طرح‌های نظارتی و بازرسی از انبار‌ها با هدف شناسایی واحد‌های فاقد ثبت در سامانه جامع انبارها، بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین یک انبار متخلف را شناسایی کردند.

وی افزود: در این بازرسی یک انبار نگهداری مصالح بهداشتی ساختمانی به دلیل ثبت‌نکردن موجودی کالا در سامانه جامع انبارها، مشمول تخلف شناخته شد و برای آن پرونده‌ای به ارزش ۲۰ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال تشکیل شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین ادامه داد: پس از تشکیل پرونده، متخلف برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط معرفی شد.

تاجیک با تأکید بر ضرورت ثبت قانونی انبار‌ها و موجودی کالا‌ها تصریح کرد: بر اساس ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی نگهداری‌کنندگان کالا موظف‌اند با مراجعه به سامانه جامع انبار‌ها به نشانی nwms.ir، اطلاعات انبار و موجودی کالا‌های خود را ثبت و تشریفات قانونی مربوط را انجام دهند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بازرسی‌ها و نظارت بر انبار‌های شهرستان با هدف جلوگیری از تخلفات و شفاف‌سازی گردش کالا ادامه دارد و با افرادی که از ثبت انبار یا موجودی کالا در سامانه مربوطه خودداری کنند، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.