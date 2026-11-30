امروز دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ هجری شمسی، مصادف با ۲۰ جمادی الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۳۰ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

دوشنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۵ - ۰۰:۰۱ کد خبر : ۵۹۸۰۲۸۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تقویم و اوقات شرعی امروز دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ هجری شمسی به این شرح است:

تقویم:

امروز دوشنبه

۹ آذر ۱۴۰۵ هجری شمسی

۲۰ جمادی الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری

۳۰ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی

اوقات شرعی:

اذان صبح: ۰۵:۲۷ دقیقه

طلوع آفتاب: ۰۶:۵۴ دقیقه

اذان ظهر: ۱۱:۵۵ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷:۱۵ دقیقه