تقویم و اوقات شرعی دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ به افق قم
امروز دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ هجری شمسی، مصادف با ۲۰ جمادی الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۳۰ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی است.
دوشنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۵ - ۰۰:۰۱ کد خبر : ۵۹۸۰۲۸۳
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تقویم و اوقات شرعی امروز دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ هجری شمسی به این شرح است:
تقویم:
امروز دوشنبه
۹ آذر ۱۴۰۵ هجری شمسی
۲۰ جمادی الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری
۳۰ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی
اوقات شرعی:
اذان صبح: ۰۵:۲۷ دقیقه
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۴ دقیقه
اذان ظهر: ۱۱:۵۵ دقیقه
اذان مغرب: ۱۷:۱۵ دقیقه
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