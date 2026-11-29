مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از آماده‌باش ۳۲ گشت راهداری با حضور ۳۲۰ نیروی راهدار و ۲۲۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین در محورهای مواصلاتی استان، همزمان با ورود سامانه بارشی فراگیر خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۹ کد خبر : ۵۹۸۰۲۸۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی در نشست بررسی تمهیدات و آمادگی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان در مواجهه با پدیده ال‌نینو اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی فعال و فراگیر از روز دوشنبه ۹ آذرماه به استان و تداوم فعالیت آن تا اواخر روز پنجشنبه، تمامی تمهیدات لازم برای حفظ ایمنی تردد و پایداری محور‌های مواصلاتی استان اتخاذ شده است.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، فعالیت این سامانه موجب رگبار و رعدوبرق، وزش باد‌های متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد‌های لحظه‌ای، بارش تگرگ در مناطق مستعد و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد که اوج بارش‌ها در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه و بیشترین حجم بارش‌ها در مناطق و ارتفاعات شمالی و شرقی استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به آمادگی مجموعه راهداری استان برای مقابله با پیامد‌های احتمالی این سامانه بارشی، تصریح کرد: در حال حاضر ۳۲ گشت راهداری با حضور ۳۲۰ نیروی راهدار و بهره‌گیری از ۲۲۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین در محور‌های مواصلاتی استان مستقر بوده و مشغول گشت‌زنی و پایش وضعیت راه‌ها هستند.

خسروی ادامه داد: پیشگیری از انسداد محورها، حفظ ایمنی و پایداری تردد، رفع موانع احتمالی و خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای از مهم‌ترین اولویت‌های نیرو‌های راهداری در مدت فعالیت این سامانه بارشی است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی هنگام تردد در شرایط نامساعد جوی، از رانندگان خواست ضمن پرهیز از سفر‌های غیرضروری، رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، پیش از آغاز سفر از طریق سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های مواصلاتی استان مطلع شوند.