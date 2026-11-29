شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اعلام کرد: جشن بزرگ میلاد حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) امشب و فردا شب (۸ و ۹ آذر) در میادین سراسر استان برگزار می‌شود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۵ کد خبر : ۵۹۸۰۲۸۱

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، ضمن تبریک این عید فرخنده و دست مریزاد به محضر تمام مادران فداکار، از عموم مردم به ویژه بانوان گرانقدر دعوت می‌می کند با حضور در اجتماعات شبانه مردمی در امشب و فردا شب جلوه‌ای دیگر از پیوند عمیق عواطف خانوادگی با همبستگی اجتماعی و نشاط ملی را به نمایش بگذارند و خاطره‌ای شیرین و ماندگار از این ایام فرخنده رقم زنند.

جشن بزرگ ولادت حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) در بیرجند با حضــور آیــت الله سید احمد خاتــمی امشب (یکشنبه ۸ آذر ۱۴۰۵) ساعت ۱۹:۳۰ در میدان اجتماعات شهید رئیسی (رضوان الله تعالی علیه) برگزار می‌شود.