سیره زندگی حضرت زهرا (س) الگویی جامع برای زنان و مردان جامعه اسلامی است که در آن ایمان، معرفت، عفاف و دفاع از ارزش‌های الهی در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۴ کد خبر : ۵۹۸۰۲۸۰

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حضرت زهرا (س) بانوی دوعالم، الگویی ماندگار برای همه نسل‌ها، اسوه همه خوبی‌ها است، او که با آمدنش دختران و زنان عزت یافتند و مایه برکت خانواده‌ها شدند.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های زندگی آن حضرت، پیوند عمیق میان ایمان و عمل بود. حضرت زهرا (س) در تمام عرصه‌های زندگی، خداوند را محور رفتار و تصمیم‌های خود قرار می‌دادند و همین ارتباط عمیق با پروردگار، به زندگی ایشان معنا و جهت می‌بخشید.