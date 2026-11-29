سیره فاطمی چراغ راه زندگی اجتماعی است
سیره زندگی حضرت زهرا (س) الگویی جامع برای زنان و مردان جامعه اسلامی است که در آن ایمان، معرفت، عفاف و دفاع از ارزشهای الهی در کنار یکدیگر معنا پیدا میکنند.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۴ کد خبر : ۵۹۸۰۲۸۰
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حضرت زهرا (س) بانوی دوعالم، الگویی ماندگار برای همه نسلها، اسوه همه خوبیها است، او که با آمدنش دختران و زنان عزت یافتند و مایه برکت خانوادهها شدند.
یکی از مهمترین ویژگیهای زندگی آن حضرت، پیوند عمیق میان ایمان و عمل بود. حضرت زهرا (س) در تمام عرصههای زندگی، خداوند را محور رفتار و تصمیمهای خود قرار میدادند و همین ارتباط عمیق با پروردگار، به زندگی ایشان معنا و جهت میبخشید.
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