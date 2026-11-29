هنگام زلزله در خیابان، چگونه ایمن بمانیم؟
برای ایمنی بیشتر در برابر زلزله و کاهش اثرات آن لازم است عموم مردم هر چه بیشتر با پیامدهای زلزله و چگونگی پیشگیری از حوادث ناگوار ناشی از آن آشنا شوند.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۵ کد خبر : ۵۹۸۰۲۷۹
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ اگر هنگام زلزله در خیابان بودید از خیابانها و کوچههای تنگ و باریک بهسرعت خارج شوید، از دیوارها، ساختمانها، کابلهای برق، دودکش و هر چیزی که ممکن است سقوط کند فاصله بگیرید و به فضاهای باز بروید، بر روی یک زانو بنشینید، کف دستان خود را برای حفظ تعادل روی زمین قرار دهید و تا اتمام لرزشها مراقب وضعیت اطراف خود باشید.
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