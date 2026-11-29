رئیس دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر ضرورت همبستگی اجتماعی گفت: در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به وحدت، انسجام، هماهنگی و احترام متقابل نیاز دارد، جشنواره‌های فرهنگی می‌توانند این ارزش‌ها را تقویت کنند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۳ کد خبر : ۵۹۸۰۲۷۸

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شجاع احمدوند امروز در افتتاحیه جشنواره «سروستان فرهنگ» دانشگاه علامه طباطبایی، با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت و انسجام ملی گفت: ایران کشوری با تنوع گسترده زبانی و فرهنگی است و بیش از ۷۰ زبان و گویش در آن وجود دارد که هرکدام جهان فرهنگی مستقلی از شعر، موسیقی، ادبیات، آشپزی و پوشش را در خود جای داده‌اند.

وی با بیان اینکه ایران از نظر فرهنگی همچون رنگین‌کمانی از اقوام و فرهنگ‌های گوناگون است، اظهار کرد: هر رنگ این رنگین‌کمان در جایگاه خود اهمیت و زیبایی دارد و نمی‌توان هیچ‌کدام را جدا کرد یا کنار گذاشت؛ چراکه در این صورت، تصویر بزرگ فرهنگ ایرانی ناقص خواهد شد.

تنوع فرهنگی؛ سرمایه‌ای برای تقویت وحدت و انسجام ملی

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره‌های فرهنگی افزود: اهمیت چنین جشنواره‌هایی از این جهت است که تصویری از این رنگین‌کمان فرهنگی را، هرچند در مقیاسی محدودتر، به نمایش می‌گذارند و زمینه افتخار به تنوع فرهنگی کشور را فراهم می‌کنند.

احمدوند تأکید کرد: در شرایطی که کشور ما بیش از هر زمان دیگری به وحدت، انسجام، هماهنگی و احترام متقابل نیاز دارد، برگزاری چنین جشنواره‌هایی می‌تواند همه این ارزش‌ها را یکجا برای ما به ارمغان بیاورد.

وی در ادامه از تلاش برگزارکنندگان جشنواره، به‌ویژه همکاران معاونت فرهنگی دانشگاه، دانشجویان و استادان حاضر در این رویداد قدردانی کرد و گفت: همکاران ما در معاونت فرهنگی حقیقتاً در حوزه‌های مختلف فرهنگی خوش درخشیده‌اند. همچنین از دانشجویان و استادانی که در این جشنواره حضور دارند و به‌ویژه غرفه‌دارانی که ظرفیت‌ها و ویژگی‌های فرهنگی مناطق خود را معرفی می‌کنند، سپاسگزارم.

حضور دانشجویان بین‌المللی فرصتی برای تعامل فرهنگی میان کشورهاست

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به حضور دانشجویان بین‌المللی در جشنواره «سروستان فرهنگ» خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های این جشنواره، حضور دانشجویانی از کشور‌های مختلف است که تلاش می‌کنند ویژگی‌های فرهنگی و برخی محصولات و فرآورده‌های کشور‌های خود را معرفی کنند.

احمدوند ادامه داد: این حضور بر اهمیت جشنواره می‌افزاید؛ چراکه نوعی تعامل فرهنگی میان ایران و کشور‌های دوست، برادر و نزدیک به ما را به نمایش می‌گذارد و فرصتی برای آشنایی متقابل با فرهنگ‌های مختلف فراهم می‌کند.

دانشجویان از پشت محصولات فرهنگی، جهان فکری و فرهنگی اقوام را بشناسند

وی با تأکید بر ضرورت فراتر رفتن از نگاه ظاهری به محصولات فرهنگی گفت: این جشنواره فرصتی برای دانشجویان عزیز است تا در کنار مشاهده محصولات و فرآورده‌های فرهنگی، به فرهنگ نهفته در پس آنها نیز توجه کنند.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: انتظار داریم نگاه ما به این فرهنگ‌ها صرفاً نگاهی سطحی و ساده نباشد، بلکه از آنها بیاموزیم، به سخنان یکدیگر گوش دهیم، با هم گفت‌و‌گو کنیم و زمینه‌ای برای احترام متقابل فراهم آوریم.