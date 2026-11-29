استاندار اردبیل:

استاندار اردبیل با اشاره به ضرورت تداوم نظارت‌ها بر بازار گفت: ۸۰ درصد از اصناف و بازاریان این استان با تصمیم‌های حمایتی دولت از معافیت مالیاتی برخوردار شدند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۰ کد خبر : ۵۹۸۰۲۷۷

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه روز یکشنبه در شورای گفت و گوی دولت با اصناف و بازاریان اردبیل اظهار کرد: قدردان اصناف و بازاریان هستیم که در برهه‌های مختلف کنار مردم و دولت بوده و دغدغه‌شان این است که تولید و اشتغال پایدار بماند و در این راستا ۸۰ درصد از اصناف و بازاریان استان با تصمیم‌های حمایتی دولت از معافیت مالیاتی برخوردار شدند.

وی با اشاره به ضرورت نظارت مستمر بر بازار، اجرای طرح خودنظارتی از سوی اصناف و اتحادیه‌ها را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: انتظار داریم بازاریان و اصناف استان خودشان بازار را مدیریت کنند و نقش اتحادیه‌ها در این راستا باید پررنگ‌تر شود.

استاندار اردبیل به تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته برای پرداختی‌های ناشی از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی به اصناف اشاره داشت و عنوان کرد: بخشی از پرداخت‌ها به اصناف انجام شده و موارد باقی مانده نیز در حال پیگیری از مرکز است.

امامی یگانه در ادامه به مشکل ناترازی انرژی و به ویژه سوخت اشاره کرد و از اتحادیه‌ها و اصناف خواست تا با مدیریت مصرف در راستای صرفه‌جویی اقدام کنند و برخی واحد‌ها به ویژه نانوایی‌ها به سوخت دوم مجهز شوند تا در صورت بروز ناترازی با مشکل پخت نان و تولیدات ضروری در استان اردبیل روبه‌رو نشویم.

وی تشکیل شورای گفت و گوی دولت با اصناف و بازاریان را اقدامی در راستای پیگیری مستمر و حل مشکل اصناف عنوان کرد و از همه مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط خواست تا ضمن شرکت در نشست‌های ماهانه این شورا، اقدامات تسهیلگری در راستای رفع مشکلات به‌عمل آورند.

۱۱۲ اتحادیه، ۶ اتاق اصناف با بیش از ۶۰ هزار واحد صنفی در استان فعال است که ۲۴ هزار مورد آن مربوط به اردبیل می‌باشد.