فرشتگانی که روی زمین خانه دارند
میلاد حضرت فاطمه (س) روزی برای گرامیداشت مقام مادر است.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۱ کد خبر : ۵۹۸۰۲۷۶
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مادر عصاره همه خوبی ها است، مادر با همه عشق و مهربانی اش فرزندان را بزرگ میکند و احترام و ادب به مادر کلید خوشبختی و موفقیت ما در زندگی است.
قدردان مادران مان باشیم که همه وجودشان برای ما بوده است، نعمتهای بزرگ خداوند که امروز سایه شان را بالای سرمان احساس میکنیم و فرشتههای آسمانی که دعای خیرشان همیشه بدرقه زندگی ما است.
مادر تکیه گاه انسان در فراز و نشیب های زندگی است مادر یکپارچه عشق، محبت، مهربانی و ایثار ...
میلاد حضرت فاطمه (س) روزی برای گرامیداشت مقام مادر است.
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