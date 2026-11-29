میلاد حضرت فاطمه (س) روزی برای گرامیداشت مقام مادر است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۱ کد خبر : ۵۹۸۰۲۷۶

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مادر عصاره همه خوبی ها است، مادر با همه عشق و مهربانی اش فرزندان را بزرگ می‌کند و احترام و ادب به مادر کلید خوشبختی و موفقیت ما در زندگی است.

قدردان مادران مان باشیم که همه وجودشان برای ما بوده است، نعمت‌های بزرگ خداوند که امروز سایه شان را بالای سرمان احساس می‌کنیم و فرشته‌های آسمانی که دعای خیرشان همیشه بدرقه زندگی ما است.

مادر تکیه گاه انسان در فراز و نشیب های زندگی است مادر یکپارچه عشق، محبت، مهربانی و ایثار ...

میلاد حضرت فاطمه (س) روزی برای گرامیداشت مقام مادر است.