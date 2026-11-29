ادامه اختلاف بر سر تشکیل کابینه وحدت در رژیم صهیونیستی بالاگرفت و آیزنکوت حاضر به دیدار مجدد با نتانیاهو نیست و بر مشارکت تمام احزاب ائتلاف در کابینه تأکید دارد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۷ کد خبر : ۵۹۸۰۲۷۴

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه الجزیره در خبری فوری گزارش داد: در بیانیه مشترک حزب لیکود و حزب یشار آمده است که نشست نتانیاهو و آیزنکوت در فضایی جدی و با هدف غلبه بر موانع برگزار شد. با این حال، شبکه ۱۵ اسرائیل گزارش داد تشکیل کابینه وحدت بعید است و آیزنکوت حاضر به دیدار مجدد با نتانیاهو نیست و بر مشارکت تمام احزاب ائتلاف در کابینه تأکید دارد. همچنین، سازمان پخش اسرائیل به نقل از فراکسیون آیزنکوت اعلام کرد که پس از این نشست، ارزیابی آنها حرکت به سمت تشکیل کابینه اقلیت است.

همچنین ، کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل افزود : ایزنکوت به نتانیاهو اعلام کرده است که در «جبهه تغییر» باقی خواهد ماند و مذاکرات به دلیل وجود شکاف‌های بزرگ میان دو طرف، لغو شد.

این دیدار پس از پیشنهاد نتانیاهو مبنی بر «ریاست چرخشی دولت» برگزار شد؛ وی پیشنهاد داده بود که در قالب یک دولت وحدت ملی، ایزنکوت در دوره اول ریاست دولت را بر عهده بگیرد.

این نشست در وزارت جنگ رژیم اشغالگر برگزار شد و شامل یک ارائه امنیتی بود؛ این در حالی است که حزب یشار پیش‌تر اعلام کرده بود که این جلسه در یکی از هتل‌ها برگزار خواهد شد.

در بیانیه مشترک منتشر شده از سوی دو حزب لیکود و یشار آمده است: نشست نتانیاهو و ایزنکوت در فضایی جدی و با هدف تلاش برای غلبه بر موانع برگزار شد.

رسانه‌های عبری گزارش دادند که دو حزب یشار و «باهم» به ریاست نفتالی بنت در مذاکرات امروز یکشنبه پیشرفت‌هایی داشتند؛ با این حال، بنت بر ضرورت بررسی طرح‌های مربوط به نظام وظیفه «حریدی‌ها» پیش از نهایی شدن توافق، پافشاری کرد.

همچنین گزارش شد که نمایندگان بنت و یائیر لاپید رئیس حزب یش عتید با هماهنگی کامل در مذاکرات شرکت دارند؛ هرچند لاپید روز گذشته پیشنهاد نتانیاهو مبنی بر ریاست چرخشی دولت وحدت را رد کرده بود.

گادی آیزنکوت چهارشنبه آینده قرار است ، اعضای کابینه را معرفی کند، حتی اگر توافق با لیکود شکست بخورد.