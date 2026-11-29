فرماندار شهرستان لنجان از تدوین سند توسعه گردشگری این شهرستان با هدف شناسایی ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی و فراهم‌سازی زمینه سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۵ کد خبر : ۵۹۸۰۲۷۳

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علیرضا بصیری با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری لنجان گفت: برخورداری از بیش از ۶۰ کیلومتر حاشیه زاینده‌رود، طبیعت باغ‌بهادران، جاذبه‌های روستایی و آثار تاریخی و فرهنگی، فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری در این شهرستان فراهم کرده است.

وی افزود: گردشگری طبیعی، تاریخی، فرهنگی، روستایی و حتی صنعتی از محور‌هایی است که در تدوین سند توسعه گردشگری شهرستان مورد توجه قرار می‌گیرد و باید برای بهره‌برداری هدفمند از این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی شود.

فرماندار شهرستان لنجان با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذار بیان کرد: این سند باید با تعیین اولویت‌ها و برنامه‌های اجرایی، زمینه معرفی جاذبه‌های گردشگری، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد مناطق مختلف شهرستان را فراهم کند.