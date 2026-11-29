در گوشه و کنار کرمان

با اغاز مراحل ساخت بیمارستان تخصصی چشم پزشکی در کرمان از این پس بیماران جنوب شرق کشور می توانند از خدمات درمانی چشم پزشکی جدیدبهره مند شوند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۸ کد خبر : ۵۹۸۰۲۷۲

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،آیین کلنگ زنی آغاز عملیات اجرایی بیمارستان ۶۴ تخت خوابی بصیرصبح امروز برگزار شد.قرارست این مجموعه در ۱۲۷۸۵متر مربع زیر بنا اماده بهره برداری شود.

آقای دکتر احمد شجاعی باغینی رئیس گروه پزشکی بصیر گفت قرار است این بیمارستان ۶۴ تختخوابی همه ی خدمات فوق تخصصی چشم را به مردم استان و جنوب شرق کشور ارائه دهد از همه چشم پزشکان برای مشارکت در ساخت این مجموعه دعوت شده است و پیش‌بینی می‌کنیم تا دو سال و نیم آینده به بهره‌برداری برسد این مجموعه تمام خدمات فوق تخصصی به روز را که در دنیا در حال حاضر انجام می‌شود ارائه خواهد داد.

همچنین با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش امروز اولین هنرستان تخصصی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان و همچنین توزیع رایگان شیر در مدارس آغاز شد

ابتدا هنرستان تخصصی آتش نشانی افتتاح شد در مراسم افتتاح آقای مطهری مدیرعامل آتش نشانی استان کرمان گفت در امسال ۱۵ نفر از هنرجویان در این مدرسه تحصیل می‌کنند وی گفت هم اکنون آتش نشانی استان به یک نردبان برای طبقات بالا نیاز دارد

همچنین شهباز حسن پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی هم گفت هم اکنون سرانه آموزشی در کرمان پایین است و از معاون وزیر خواست که سری به چند مدارس بزند و بازدیدها را برای رئیس جمهور گزارش کند

همچنین آقای آذر کیش گفت در استان کرمان 52هزار نفر از دانش آموزان در هنرستان‌ها فعالیت می‌کند و از این نظر رتبه استان خوب است وی است رشته محیطبانی هنرستان‌های جوار هم راه اندازی شده است

آقای آذر کیش در حاشیه مراسم گفت یکی از سیاست‌های آموزش و پرورش آموزش‌های با نیاز واقعی بازار برای جلوگیری از خروج از نمره محوری و پرورش استعدادها متناسب با نیازهای انسانی اعلام کرد اکنون در بیش از از ۱۲ کلان شهر این هنرستان آتش نشانی راه اندازی شده و بیش از یک میلیون نفر در رشته‌های صنعت خدمات آموزشی و از جمله آتش نشانی

مشغول به تحصیلند

توزیع شیر رایگان در مدارس آغاز شد

همچنین با حضور معاون وزیر توزیع شیر رایگان در یکی از مدارس کرمان با اجرای جشنی برگزار شد. بیش از ۳۶ هفته برای توزیع شیر رایگان در نظر گرفته شده است و در صورت توسعه بیشتر خواهد شد



