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مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی توسط تأمین اجتماعی پرداخت شد
سازمان تأمین اجتماعی در ادامه روند تسویه مطالبات، ۲۰ هزار میلیارد تومان به مراکز درمانی دانشگاهی پرداخت کرد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۸ کد خبر : ۵۹۸۰۲۷۱
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، همچنین هفته آینده نیز بخش دیگری از مطالبات مربوط به اسناد رسیدگی شده داروخانهها و بخش خصوصی طرف قرارداد تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
سازمان تأمین اجتماعی در شرایط خاص کشور و با هدف حمایت از ارائهدهندگان خدمات درمانی و پایداری ارائه خدمات به بیمهشدگان و بازنشستگان، روند پرداخت مستمر مطالبات مراکز طرف قرارداد را در دستور کار دارد.
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