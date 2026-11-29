سازمان تأمین اجتماعی در ادامه روند تسویه مطالبات، ۲۰ هزار میلیارد تومان به مراکز درمانی دانشگاهی پرداخت کرد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۸ کد خبر : ۵۹۸۰۲۷۱

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، همچنین هفته آینده نیز بخش دیگری از مطالبات مربوط به اسناد رسیدگی شده داروخانه‌ها و بخش خصوصی طرف قرارداد تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

سازمان تأمین اجتماعی در شرایط خاص کشور و با هدف حمایت از ارائه‌دهندگان خدمات درمانی و پایداری ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و بازنشستگان، روند پرداخت مستمر مطالبات مراکز طرف قرارداد را در دستور کار دارد.